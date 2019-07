Změní ČNB úrokové sazby? 1. srpna padne důležité rozhodnutí

Na posledním měnovém zasedání na konci června nechala rada ČNB úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na dvou procentech.

"Měnové jednání ČNB by mělo být bez překvapení a úrokové sazby tak zůstanou na současné úrovni. ČNB představí novou prognózu, která bude poprvé připravená mírně pozměněným modelovým aparátem centrální banky, podle dosavadních signálů z ČNB by však nová prognóza měla být velmi podobná té předešlé. Dokud nebude situace v zahraničí jasnější, bude ČNB podle našeho názoru s další změnou sazeb vyčkávat," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Upozornil, že trh nyní se zhruba 60procentní pravděpodobností čeká, že by ČNB mohla letos své sazby alespoň jednou také snížit kvůli problémům v globální ekonomice a snižování sazeb ze strany Evropské centrální banky a amerického Fedu. "To je však podle mého názoru v případě ČNB prozatím předčasné a není to v souladu s dosavadními daty z tuzemské ekonomiky," dodal.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy jsou tlaky na růst cen z české ekonomiky kompenzovány protiinflačními tlaky, které přichází ze zahraničí. "ČNB tak nebude cítit nutnost začátkem srpna se sazbami jakkoli hýbat. Se značnou pravděpodobností tak končí současný cyklus postupného a poměrně citelného zpřísňování měnové politiky ČNB, který začal s ukončením režimu kurzového závazku v dubnu před dvěma lety," uvedl.

Nová prognóza ČNB se podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška ve srovnání s květnem změní jen málo. "Z hlediska výhledu HDP, pokud dojde k revizi, tak lehce směrem dolů. Stejně tak je ale možné, že ČNB jen zdůrazní vysoká rizika, aniž by provedla revizi výhledu HDP. U inflace existují důvody spíš odhad zvýšit, neměly by nicméně být příliš relevantní pro měnovou politiku," uvedl. V případě inflace totiž bude růst způsoben zdražováním potravin a výrazným zvýšením spotřebních daní, které navrhlo ministerstvo financí.

ČNB novu prognózu vypracovala na základě nového modelu. "Přínosem nového modelu je jeho přiblížení aktuální realitě české ekonomiky, zlepšení predikčních vlastností a poskytnutí většího komfortu a detailnějšího příběhu vývoje ekonomiky nejen členům bankovní rady, ale i dalším uživatelům prognóz ČNB," uvedla ČNB. Zároveň ale upozornila, že novinka zásadním způsobem tvorbu prognóz nemění, a cílem je držet krok s aktuálním vývojem a výzkumem.

V květnové prognóze čekala ČNB růst české ekonomiky v letošním roce 2,5 procenta a příští rok 2,8 procenta.

Čtvrtečního jednání se zúčastní všech sedm členů bankovní rady ČNB.