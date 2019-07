Spor o vitríny skončí u soudu? Rencar podal trestní oznámení na Dopravní podnik Praha

DPP je menšinovým akcionářem Rencaru, ve firmě vlastní 28 procent. Reklamní vitríny v metru dosud provozovala firma euroAWK, které DPP v roce 2013 ukončil smlouvu a do loňska se o platnost ukončení soudil. Soud nakonec rozhodl ve prospěch podniku, který loni vysoutěžil nového provozovatele.

Podle místopředsedy představenstva firmy Rencar Bohumila Chomáta spadají i citylight vitríny do smlouvy z roku 1997, kterou firma považuje za platnou. Nové podmínky pronájmu podle něj nejsou pro podnik výhodné a tendr byl vypsán netransparentně. "DPP uzavřel ke smlouvě z roku 2018 také nový dodatek, kterým podstatně mění podmínky smlouvy, a to v neprospěch DPP. Částka, o kterou tak DPP v rámci tohoto dodatku přichází, dosahuje téměř 130 milionů korun," uvedl Chomát.

"Nechtěli jsme dospět k tomuto kroku, ale bohužel jsme byli donuceni tento krok absolvovat," uvedl předseda představenstva společnosti Rencar Pavel Slabý. Dodal, že se jedná o první krok a další budou následovat. Advokát firmy Miroslav Krutina řekl, že trestní oznámení bylo podáno pro čtyři trestné činy - porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a pletichy při zadání veřejné zakázky.

DPP také uspořádal několik tendrů na pronájmy části z ploch na vozech MHD. I ty považují zástupci společnosti Rencar za nevýhodné pro DPP, v minulosti už je soudně napadla. Obvodní soud pro Prahu 1 se zabývá JCDecaux v souvislosti s údajným zvýhodněním při zakázce na pronájem ploch v metru, firma pochybení odmítá.

O platnost smlouvy o reklamu se Rencar a DPP soudí od roku 2016. Spor se točí kolem smlouvy z roku 1997, která měla platit do roku 2031 a zahrnuje pronájem desítek tisíc reklamních nosičů na dopravních prostředcích, v metru nebo na zastávkách. Podnik ji vypověděl v roce 2016 poté, co ji vedení DPP a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) označily za nevýhodnou. Zároveň zpětně napadl její platnost.

Dopravní podnik argumentoval posudkem, podle kterého by měl za pronájem ploch pro reklamní činnosti dostávat výrazně více než stávajících necelých 50 milionů Kč ročně. Na trhu by podle zástupců podniku bylo možné dosáhnout i dvojnásobné částky. Podle zástupců firmy má smlouva podmínky v rámci evropského trhu nastavena nadstandardně výhodně. Krutina dnes uvedl, že pokud by DPP spor prohrál a soud označil smlouvu za platnou, bude muset uhradit škody v řádu stamilionů.

Skupina JCDecaux, pod kterou Rencar spadá, na základě jiné smlouvy s městem z roku 1994 provozuje většinu přístřešků MHD v metropoli. Minulé vedení magistrátu označilo podmínky za nevýhodné a schválilo, že smlouvu nebude prodlužovat, na což současné vedení navázalo a připravuje tendr na provozovatele přístřešků. Rencar i tuto smlouvu považuje za výhodnou pro město.