"Zelená ocel" děsí odboráře. Budou jednat s ministrem o budoucnosti ostravské huti

Huť, kterou původně vlastnila skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala, před časem změnila majitele. Nyní patří do skupiny Liberty Steel a je součástí globálního uskupení GFG Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty. Krátce po změně majitele huť oznámila, že dočasně sníží výrobu oceli o 20 procent.

Pokles produkce neovlivní zaměstnanost, ale pracovníci budou ve větší míře čerpat dovolené nebo budou přesouváni na jiné činnosti. Snížení firma dosáhne zpomalením tempa výroby, odstavení výrobních zařízení nechystá. Firma dočasný pokles výroby zdůvodnila růstem cen surovin i povolenek CO2 a také dovozem oceli ze zemí mimo Evropskou unii, který považuje za neférový.

"Stav je čím dál horší a je nemyslitelné, aby to do budoucna fungovalo tím způsobem, že Evropa se bude chovat ekologicky, ale nechá si tady bez nějakých cel nebo příplatků dovážet ocel z venku, kde si mohou vyrábět ocel, jak chtějí. Nemůžeme tady porovnávat 'zelenou' a 'černou' ocel, to prostě nejde," řekl Slanina. Od ministra tak odbory chtějí slyšet, jak se vláda k této problematice postaví. "Je tam několik možností, jak se proti tomu postavit a my neznáme jejich postoj," uvedl Slanina.

Podle něj je nutné vyčíslit, kolik stojí v Evropě různé ekologické investice, které se musí dělat. "Toto následně přepočíst na tunu výrobku. V podstatě ten, kdo tady bude chtít tyto výrobky přivézt, si bude muset tuto daň zaplatit, pokud se neprokáže, že ty samé investice nemá na svých výrobních zařízeních," uvedl Slanina.

Podle něj je už téměř hotová dohoda mezi odbory a společností Liberty, která se má týkat budoucnosti huti, například výroby a investic. Také o tomto tématu chtějí odbory jednat. Podrobnosti dohody Slanina zatím nechtěl komentovat. S ministrem ale chtějí diskutovat o roli státu.

"Chceme vědět, jakým způsobem se chce do toho stát zapojit. Jedná se hlavně o to, aby stát aktivně mohl nějakým způsobem kontrolovat, že se opravdu plní to, co je dohodnuto," řekl Slanina. Stát by tedy měl mít roli jakéhosi kontrolního mechanismu.

Ostravská huť má i s dceřinými společnostmi 6300 zaměstnanců. Vyrábí ocel pro stavebnictví, strojírenství i petrochemický průmysl, je českým lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí.