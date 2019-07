Důl Bílina získal kladný posudek EIA, musí splnit 31 podmínek. Ekologové protestují

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA) k prodloužení těžby uhlí v povrchovém dole Bílina do roku 2035. Společnost Severočeské doly ale musí splnit 31 podmínek. ČTK to dnes sdělila mluvčí MŽP Petra Roubíčková. Ekologické organizace a aktivisté rozhodnutí kritizují. Kladný posudek EIA ještě není povolením těžby, to musí udělit až příslušný báňský úřad.