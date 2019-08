Pracující ženy jsou přitom v průměru o rok starší než muži, což je dáno tím, že mladší ženy jsou na rodičovské. Pracujícím ženám bylo v druhém letošním čtvrtletí v průměru 43,7 roku.

Stárnutí se nevyhnulo ani podnikatelům. Ve sledovaném období měl podnikatel se zaměstnanci v průměru 49 let, tedy o 3,7 roku více než před devíti lety. Podnikatelé bez zaměstnanců za tu dobu zestárli o průměrných 2,6 roku na 45,8 roku.

Průměrný věk pracujících se od roku 2010 zvýšil o dva roky na 43,3 let. https://t.co/x2X3aGK5td — ČSÚ (@statistickyurad) August 5, 2019

V letošním druhém čtvrtletí mělo podle ČSÚ zaměstnání 5,296 milionu lidí ve věku 15 až 64 let, meziročně o 0,1 procenta více. Lidí mladších 40 let mezi nimi ale ubylo, zejména proto, že nejsilnější ročníky narozené v první polovině 70. let se přesunuly do vyšší věkové kategorie. Naopak přibylo pracujících starších 45 let. Nejvýraznější meziroční nárůst počtu zaměstnaných statistici zaznamenali ve věkové skupině 55 až 59 let a mírný nárůst i ve skupině 65 let a víc.

ČSÚ rovněž zveřejnil údaje o nezaměstnanosti. Obecná míra nezaměstnanosti 15 až 64letých podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) klesla ve druhém čtvrtletí meziročně o 0,3 bodu na 1,9 procenta.