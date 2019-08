Pád českého průmyslu: Výsledek je nejslabší od roku 2016 a zřejmě bude ještě hůř

"Produkce před očištěním ukázala nejslabší hodnotu za téměř tři roky a citelně zaostala za tržním očekáváním. Podobné je to ovšem i s výsledkem po očištění o pracovní dny, který i tak ukazuje poměrně značnou zápornou hodnotu," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Pokles podle něj přitom vykazuje většina klíčových odvětví včetně výroby aut, která se v červnu stala po čtyřměsíční růstové šňůře hlavní brzdou průmyslové výroby.

"Z výsledků průmyslu za jeden měsíc nemůžeme odvodit zásadní trend vývoje, přesto ale červnový vývoj dokládá, že výkon průmyslové produkce zpomaluje," komentoval čísla ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Nicméně v meziročním srovnání jsou podle něj hodnoty produkce v červnu ovlivněny dobrými výsledky z roku 2018.

Za nejhorším výsledkem od roku 2016, který ovlivnilo načasování letních závodních dovolených, stojí zejména slabý výkon automobilového průmyslu, kovodělný a energetický sektor, doplnil analytik Raiffeisenbank František Táborský. Negativní vývoj podle něj potvrzují i detailní statistiky. Nové zakázky poklesly oproti předchozímu roku o deset procent, a to jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Zároveň dále klesla zaměstnanost, tentokrát zpomalil i růst mezd. To, co naznačovaly předběžné ukazatele v posledních měsících, se tak stává realitou a tuzemský průmysl se dostává do útlumu, dodal.

Výroba se meziměsíčně propadla o 2,8 %, meziročně o 3,8 % a v podstatě tak umazala veškerý přírůstek dosažený od začátku roku. Nic přitom nenaznačuje, že by se situace měla v nejbližších měsících změnit.



"Zatímco doposud se průmyslu vcelku dařilo, červnové statistiky vrhají na jeho kondici stín pochybností," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Červnové výsledky průmyslu podle něj dávají tušit, že česká ekonomika v důsledku slábnoucí zahraniční poptávky dále zpomaluje. Eskalující obchodní války, hrozba divokého brexitu a zejména pak nižší čínská poptávka podepisující se na německém průmyslu, pro který ten český funguje jako subdodavatel, optimismu nepřidají, poznamenal.

Ačkoli se předpokládalo, že červnová čísla z průmyslu budou slabší, dnešní hodnoty byly ještě více negativní, než analytici očekávali, uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler. Kvůli slabším červnovým hodnotám činí průměrný růst průmyslu v první polovině letošního roku 'kladnou' nulu a na základě méně příznivého vývoje předstihových ukazatelů důvěry by podle něj byla stagnace průmyslu v letošním roce ještě do jisté míry pozitivní výsledek.

Analytik společnosti Deloitte David Marek dokonce uvedl, že prognóza vývoje průmyslové výroby pro celý letošní rok se poprvé posunula pod nulu. "Nyní nám vychází pokles o 0,2 procenta," podotkl.