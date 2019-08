Pozor na zmrzliny i led do nápojů. Jsou plné bakterií, odhalily kontroly

Část kopečkových i točených zmrzlin je kontaminována bakteriemi, a to 37 procent vzorků, které zkoumala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Je to více než v předchozích třech letech. Stejně tak obsahuje bakterie led, který přidávají prodejci do nápojů.