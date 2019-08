Češi mají chuť utrácet. Vyhlídky do budoucna ale nejsou dobré, soudí analytici

"Letošní dynamika maloobchodních tržeb (bez automobilů) kolem pěti procent je prozatím obdobná jako v předchozích dvou letech. Domácnosti tak chuť utrácet prozatím neztrácí, ačkoli indikátory důvěry v letošním roce poklesly a v průměru se nachází na úrovni roku 2016, a to z titulu obav ze zpomalování ekonomické aktivity," uvedl hlavní ekonom pro ČR z ING Bank Jakub Seidler.

Dosavadní údaje o maloobchodních tržbách podle něj zatím nenaznačují, že by se domácnosti začaly více ve spotřebě omezovat.

Také analytik ČSOB Petr Dufek soudí, že chuť nakupovat spotřebitelům vydrží i v dalších měsících, postupně ale bude se zhoršením ekonomické situace slábnout. "Spotřeba domácností nicméně zůstane jedním z hlavních motorů ekonomického růstu v letošním i v příštím roce," dodal.

Poukázal i na to, že navzdory silnému růstu poptávky spotřebitelů v obchodech příliš nerostou ceny. "Meziročně se zvýšily jen o půl procenta, což je ve srovnání s téměř tříprocentní inflaci jen symbolický posun," uvedl. Je to podle něj kvůli přetrvávajícímu boji mezi kamennými a virtuálními obchody, k nimž se ve větší míře přidávají i ty zahraniční.

Ekonom Jiří Pour UniCredit Bank nicméně upozornil na to, že se tržby za prodej automobilů po dvou nadějných měsících růstu výrazně propadly a stáhly tak prodeje za první pololetí do minusu. Nůžky mezi prodeji automobilů a tržbami bez aut se tak podle Poura ještě více rozevřely. "Dlouhodobá nasycenost poptávky po automobilech doma i ve světě bude nejspíš delší dobu přetrvávat, a neočekáváme tak významné zlepšování maloobchodních prodejů aut," podotkl Pour.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil na červnový růst tržeb za rekreaci. Způsobilo to podle něj vyčkávání Čechů v dubnu a květnu na to, jak se cestovní kanceláře vyrovnají s odstávkou boeingů 737 MAX.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek předpokládá, že maloobchodní tržby letos porostou nadále solidním tempem a nepříznivý ekonomický vývoj v zahraničí se do domácí poptávky promítne až příští rok. Podle analytika Raiffeisenbank Luboše Růžičky by tržby obchodů měly letos v průměru vzrůst o 2,2 procenta, bez prodejů a oprav aut by se jejich dynamika měla udržet nad čtyřmi procenty. Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová dodala, že trh práce už na své limity narazil a ochota utrácet začne slábnout, většina unijních zemí ale podle Šichtařové na tom bude hůře.