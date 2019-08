Jak přilákat investory: Česko změní strategii, ministerstvo už předložilo návrh

Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, který připravilo ministerstvo práce a který na svém webu zveřejnil kabinet.

Navrhovaný předpis upravuje pravidla a výši státní podpory investorům. Doplňuje novely o investičních pobídkách a zaměstnanosti, které po nedávném schválení ve Sněmovně a Senátu čekají na podpis prezidenta. Ministerstvo práce v podkladech pro vládu uvedlo, že nynější pobídky už splnily svou roli, zajistily vyšší zaměstnanost a teď by se měly soustředit na projekty s přidanou hodnotou. Česko má nejnižší míru nezaměstnanost v EU, podle Eurostatu dosahovala v červnu 1,9 procenta.

Nyní pobídky plynou do zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických služeb. Investoři mohou získat slevu na dani z příjmu právnických osob na deset let, až 300.000 korun na vytvořené pracovní místo, až polovinu nákladů na rekvalifikaci a školení a až deset procent nákladů na pořízení strojů, staveb či pozemků. Nejvyšší podpora putuje do zvýhodněných průmyslových zón, nižší do míst s nezaměstnaností aspoň o polovinu či o čtvrtinu vyšší než celorepublikový průměr.

Nově by na zřízení pracovního místa technologická, výzkumná, inovační, datová, softwarová či call centra mohla získat 200.000 korun. Podmínkou je mimo jiné vytvoření určitého počtu pozic. Na vznik nového postu ve výrobě by investoři ze zvýhodněných průmyslových zón dostali 300.000 korun při podílu nezaměstnaných přes 7,5 procenta. Suma 200.000 korun na post ve výrobě by mohla putovat do oblastí s podílem nezaměstnaných ještě o polovinu vyšším, tedy nejméně 11,25 procenta. Částkou 100.000 korun by stát podpořil nové výrobní místo v regionu s podílem nezaměstnaných o čtvrtinu vyšším než celorepublikový podíl, tedy zhruba nad 9,4 procenta.

Na školení a rekvalifikace by technologická centra a centra strategických služeb mimo Prahu mohla získat čtvrtinu nákladů. Investoři ve výrobě by část nákladů dostali při překročení stanoveného podílu nezaměstnaných.

Podle ministerstva práce by se výdaje rozpočtu na investiční pobídky mohly po omezení okruhu příjemců z výroby snížit, a to i přes očekávaný růst počtu podpořených center. "Tato změna nebude zvyšovat náklady státního rozpočtu, protože se bude jednat o zvýšení jedné formy podpory oproti daňové formě podpory, spíše dojde k přesunu čerpání podpory," uvedli autoři návrhu. Náklady na pobídky vyčíslili na 3,15 miliardy korun ročně. Suma, která by díky novým místům v technologických centrech měla do rozpočtu přitéct, by měla být podle ministerstva vyšší.

Někteří senátoři při projednávání novel kritizovali to, že podmínky a výši pobídek neupravuje zákon, ale jen vláda ve svém nařízení. Může tak prý nastavit pravidla pro konkrétní společnosti. Podle jiných zákonodárců může kabinet naopak rychleji reagovat na změnu na trhu práce a podmínky podle potřeb změnit.

Podle údajů CzechInvestu získalo od roku 1998 ke konci letošního června podporu 1229 projektů. Nejvíc jich bylo v Ústeckém kraji, a to 192. Se 160 projekty následoval kraj Moravskoslezský. Celkem podpořené domácí a zahraniční firmy investovaly přes 919 miliard korun a vzniklo 195.202 míst.