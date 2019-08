Z Prahy přímo do Chicaga. American Airlines zavede nový letecký spoj

"Chicago patří z pohledu celkového potenciálu v USA mezi TOP 5 destinací v rámci celé Severní Ameriky se silným lokálním trhem. Letiště v Chicagu se řadí k hlavním přestupním bodům a nabídne cestujícím celou řadu dalších navazujících letů,” uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Podle dopravce linka navíc usnadní spojení na spoje do dalších destinací v Severní Americe i Karibiku.

Velvyslanec USA v České republice Stephen B. King si od nového spojení slibuje, že by mělo dále usnadnit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi a podpořit zakládání či rozvoj podniků.

Linka by měla začít fungovat 8. května a bude létat pětkrát týdně až do 24. října. Dopravce na ní nasadí letoun typu Boeing 787-8 Dreamliner. Letiště očekává, že spoje přepraví zhruba 48.000 cestujících za rok. Letenky aerolinky začnou prodávat od 12. srpna.

American Airlines v současnosti provozují také linku z Prahy do Filadelfie, kterou spustily loni. Z českého hlavního města létají do USA také společnosti Delta, která provozuje linku do New Yorku, a United Airlines, které letos začaly létat na letiště Newark ve státě New Jersey. Pražské letiště letos také oznámilo, že jedná o přímé lince do Atlanty.

Podle Letiště Praha se zájem cestujících o lety do USA v posledních letech zvyšuje. loni se oproti předchozímu roku zdvojnásobil.