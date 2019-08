Jak zaplatit vlastní podnikání? Jako v devadesátkách už nikdo nepůjčuje, varuje ekonom

Investice, to je obvykle jediná možnost, jak se z malého živnostníka stát podnikatelem. „Bez napumpování peněz jste prakticky v pasti a nepohnete se. Nedokážete splnit vetší, třeba průlomovou zakázku, mít pořádné skladové zásoby, nakoupit lepší stroje. Přešlapujete na místě a zároveň vaše konkurence dál roste a ukusuje si větší a větší procento z trhu,“ přiblížil ekonom Jiří Helich z inzertního portálu ceskedluhopisy.cz.

Se svými kolegy se soustavně zabývá finanční osvětou a na názorných příkladech vysvětluje i ty nejzákladnější ekonomické mechanismy. Proč investovat hned, zadlužit se a nečekat na úspory? „Vezměme si modelovou situaci. Máte autodopravu a děláte to nejlépe ze všech firem v okolí. Jenže máte jen jedno auto a dokážete obsloužit pouze omezený počet zákazníků. Další chtě nechtě sahají po jiných dopravcích, ať jsou jejich služby sebehorší. Vše si propočítáte, zjistíte, že další auto se vám za rok samo zaplatí a další čtyři roky už vám vydělává. Seženete tedy finanční prostředky, čímž se sice krátkodobě zadlužíte, ale zainvestujete do více aut a rostete,“ popsal Jiří Helich.

Banky většinou uspokojivým řešením především pro začínající živnostníky nejsou. Zaprvé často požadovaný úvěr vůbec neschválí, protože například neumějí uchopit stroje a nevezmou je jako zástavu. Jindy zase roztáčejí začarovaný kruh, kdy od malého podnikatele chtějí ohromující výsledky a až na jejich základě mu půjčí. „Jenže to je z logiky věci nemožné. Podnikatel nejprve potřebuje zainvestovat do výroby, nakoupit stroje a podobně, aby mohl splnit velkou zakázku, případně si dovolit nasmlouvat několikanásobný odbyt. Obráceně to nefunguje,“ vysvětlil Jiří Helich.

Banky navíc v aktuální situaci na trhu práce postrádají dostatečně erudované poradce, kteří by dokázali adekvátně posoudit předkládaný byznysplán. „Opět nabídnu příklad, tentokrát z reálné praxe. Znám společnost, která má výborný byznysplán – chce pyrolýzou zpracovávat pneumatiky. Je to jedinečná technologie tím, že generujete zisk na vstupu i výstupu. Dostáváte peníze za to, že gumy zpracováváte, a také za výsledný produkt, tedy gumovou drť. Jediné, co ta firma potřebuje, jsou finance na nákup stroje na pyrolýzu. Jenže i přes promyšlený projekt a skutečnost, že by mohla ručit areálem, v bance neuspěla. Je to smutné a velký obrat oproti devadesátkám, kdy vám banky půjčily i na naprosté absurdity,“ vyjmenoval Jiří Helich z ceskedluhopisy.cz.

Přesto pochopitelně jsou případy, kdy se obě strany dohodnou a živnostník kýžené finance získá. Jenže schválení úvěru s sebou přináší nepřehlédnutelná negativa. „Dostáváte se pod kontrolu, musíte spoustu rozhodnutí řešit s bankou, čekáte na souhlas jako na dobrodiní, zkrátka stojíte na startu a už máte svázané tkaničky,“ popsal Jiří Helich.

Variantou může být emise vlastních dluhopisů. Malými emisemi dluhopisů získávají podnikatelé peníze od lidí, které jejich produkt zaujme. Finance jsou pak na konkrétní účely. Zároveň zůstávají vlastními pány, neztrácejí rozhodovací pravomoc, nenechávají se svázat cizími podmínkami. V teorii to působí dokonale, ale jaká je praxe?

„Cesta k vlastní emisi dluhopisů není složitá. Podnikatel potřebuje advokátní kancelář, nebo lépe řečeno partnera, která daný projekt zaštítí, pomůže s dokumentací. Zároveň je ovšem důležité si uvědomit, že je nutné mít i distribuční kanál. Jinak si vydáte dluhopisy do šuplíku a nikdo je nekoupí,“ upozornil Jiří Helich, že už několika společnostem takto pomohl rozjet jejich podnikání.