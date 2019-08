Objem odebrané elektřiny z dobíjecích stanic strmě roste

"Výrazný nárůst spotřeby můžeme potvrdit. Jsme nyní za polovinou roku a spotřeba na našich dobíjecích stanicích již nyní překročila hodnotu za celý loňský rok," řekl ČTK mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec. Podle mluvčí E.ON Martiny Slavíkové je největší zájem o dobíjení dlouhodobě v Praze.

"To s největší pravděpodobností souvisí s vyšší koncentrací elektromobilů v hlavním městě. Ale velmi vytíženou lokalitou je kupříkladu i Jihlava a oblast Vysočiny obecně," uvedla.

Podle manažera útvaru čisté mobility ČEZ Tomáše Chmelíka řidiči v síti firmy během prvních šesti měsíců uskutečnili 66.258 dobití. Za celý loňský rok to bylo 75.584, za celý rok 2017 jen 35.902 dobití. "Trendem se stávají častější odběry o menších objemech," sdělil.

V Česku je celkem zhruba 400 dobíjecích stanic od různých provozovatelů. Ministerstvo dopravy chce během příštích čtyř let podpořit z operačního programu Doprava vybudování okolo 500 dalších rychlodobíjecích stanic po celé ČR. ČEZ má aktuálně 169 stanic, PRE 71 stanic a E.ON 41. Všechny firmy plánují svou síť do budoucna výrazně rozšířit.

"Do konce tohoto roku se chceme dostat výrazně nad hranici 200 provozovaných stanic. V dalších letech bychom chtěli ještě výrazněji zrychlit postup výstavby a ze současného tempa 50 stanic za rok se dostat až k rychlosti asi 70 až 100 stanic ročně," řekl Chmelík. PRE plánuje do roku 2022 současné číslo alespoň ztrojnásobit, uvedl Holubec. E.ON podle Slavíkové chce v příštím roce dosáhnout stovky veřejných dobíjecích stanic.

V Česku je nyní registrováno asi 3000 elektromobilů. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v zemi zhruba osm milionu vozidel všech kategorií. Podíl elektroaut tak činí necelé čtyři setiny procenta. Člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani v červenci uvedl, že díky hustší dobíjecí infrastruktuře i širší nabídce automobilek by se příští rok mohlo v Česku prodat další 3000 elektromobilů, jejich počet by se tak zdvojnásobil. Do roku 2030 by pak v Česku mohlo jezdit až půl milionu elektromobilů.

Platba za odběr se u jednotlivých dodavatelů liší. ČEZ nabízí zákazníkům dobíjecí čip za měsíční paušální poplatek 545 Kč a umožňuje neomezené čerpání elektřiny v celé síti dobíjecích stanic firmy. Nabití většiny kapacity baterie trvá 20 až 30 minut.

"U PRE máme tři složky ceny - zákazník platí za množství odebrané elektřiny (2,5 Kč za kWh), dobu parkování po uplynutí dvou hodin (12 Kč za hodinu) a paušální poplatek deset korun za měsíc," uvedl Holubec.

Zákazníci E.ON, kteří mají E.ON Drive kartu, zaplatí za dobíjení tři koruny za kWh. "Navíc ne všechny dobíjecí stanice jsou zpoplatněny, všechny naše rychlodobíječky u hypermarketů Globus jsou aktuálně k dispozici zdarma," dodala Slavíková.