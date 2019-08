Velké stěhování firem v Česku? Podnikatelé pokukují po větších prostorech

"Z našeho průzkumu vyplývá, že více než čtvrtina malých a středních firem z těch, které plánují změnu místa podnikání, potřebuje nové administrativní prostory," uvedl ředitel firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Nové kancelářské prostory podle průzkumu potřebuje zhruba 28 procent z malých a středních firem, které plánují změnu místa podnikání. Dalších 27 procent podnikatelů se chystá rozšiřovat sklady a 18 procent potřebuje mít jinou výrobní halu. Jedna firma z deseti uvažuje o nových garážích a parkovacích prostorách. Zbytek potřeboval jiné firemní prostory, například prodejny a výdejny.

Klíčovým důvodem pro stěhování je rozvoj českého trhu. Téměř polovina z těch, kteří zvažují stěhování, proto potřebuje větší prostory, současné jsou už pro ně nedostačující. Přes 13 procent podnikatelů hledá nové prostory kvůli nutným úsporám, ať už v případě stěhování do menších prostor nebo do jiného regionu, kde jsou náklady na nájem či pracovní sílu nižší. Přibližně pětina dotázaných připustila, že by potřebovala větší prostory, ovšem kvůli vysokým nákladům na stěhování si to nemůže dovolit.

Takřka polovina podnikatelů z těch, které přesídlení řeší, uvedla, že si na nové prostory šetří a chce vše zvládnou vlastními zdroji. Třetina plánuje náklady na stěhování pokrýt kombinací vlastních zdrojů a půjčky. Na úvěr se plánuje spolehnout 11 procent dotázaných podnikatelů.

Podle studie poradenských firem Industrial Research Forum letos vzrostl podíl volných průmyslových hal a skladů v Česku na konci prvního pololetí meziročně o 0,7 procentního bodu na 4,4 procenta. Zvýšilo se však i nejvyšší nájemné průmyslových a logistických nemovitostí, a to o dvě procenta na 4,60 eura (117 Kč) za metr čtvereční měsíčně. Nájemné za vestavěné kanceláře v halách zůstalo na 8,50 až devíti eurech (217 až 230 Kč) za metr čtvereční měsíčně.