Ekonomika v Česku? Przní ji vláda a důchodová reforma, míní expert. Ministerstvo tvrdí něco jiného

Agentura S&P Global ratings ohodnotila rating České republiky na stupni AA pro dlouhodobé závazky v domácí měně a na stupni AA minus pro dlouhodobé závazky v zahraničních měnách. Agentura pozitivně zhodnotila zejména nízké zadlužení veřejného sektoru a zdravý ekonomický růst.

Podle hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities Štěpána Křečka jsou si ratingové agentury vědomi dobrého hospodaření České republiky, a proto potvrdily Česku velmi vysoké ratingy. Podle něj je to dobrý signál pro investory, kteří se nemusí obávat, že by republika nebyla schopna splácet své závazky. "Jsem ale přesvědčen, že by Česká republika mohla dosáhnout na mírně vyšší rating. Vládu by však museli opustit politici, kteří marnotratně rozhazují peníze. Naopak by do vlády museli přijít ekonomové, kteří by provedli skutečnou důchodovou reformu," řekl Křeček pro EuroZprávy.cz.

Hospodaření České republiky je v posledních letech mimořádně příznivé. Například v roce 2017 veřejné finance dosáhly historicky nejlepšího výsledku s přebytkem skoro osmdesát miliardy korun a v loňském roce byl druhý nejvyšší přebytek veřejných financí 47,4 miliardy korun. "V přebytku bychom měli přetrvávat i v letošním roce. Děje se tak, přestože státní rozpočty plánují hospodaření se schodky," uvedl Křeček. Dodal, že výsledky státní kasy jsou však lepší, než bylo v posledních letech plánováno a ostatní složky veřejných financí se vyvíjí solidně.

Dodal, že nízká míra zadlužení je příznivou zprávou pro ekonomiku. "Nemusíme zbytečně vynakládat příliš mnoho peněz na platbu úroků a jsme důvěryhodnější pro zahraniční partnery. Žijeme však v extrémní době, kdy se mnohé státy financují prostřednictvím dluhopisů se záporným úrokem," uvedl Křeček. Podle něj v takovéto podivné situaci může být mírné zadlužení výhodné, protože záporné úroky přináší výnosy dlužníkům.

Podle Šárky Šmolíkové z ministerstva financí je dluh většinou výsledek minulého hospodaření státu. "Tím, že si Česká republika přinesla do transformace poměrně nízký dluh v porovnání s ostatními post-komunistickými zeměmi a následně hospodařila relativně odpovědně, zadlužení, neboli poměr dluhu a hrubého domácího produktu, zůstává relativně nízké," vysvětlila pro EuroZprávy.cz.

Dodává, že dluh vzrostl především kvůli sanacím privatizovaných podniků, zejména bank. Díky vstupu do Evropské unie poté v roce 2003 byla udělána reforma veřejných financí, která výrazně pomohla hospodaření. "Zavedení fiskálního cílení a na jeho základě odvozených výdajových rámců pak způsobilo redukci schodků veřejných financí z hodnot téměř sedm procent HDP na deficity kolem tří procent HDP," vysvětlila Šmolíková.

Česká republika dosáhla maximální úrovně dluhu v roce 2013, následně pak růstem hrubého domácího produktu a solidními výsledky hospodaření relativní míra zadlužení soustavně klesá. "Odpovědné hospodaření veřejných financí také posílily reforma fiskálního rámce z roku 2017 a přijetí zákonů týkajících se rozpočtové odpovědnosti," řekla Šmolíková.

Podle agentury stabilní tempo ekonomického růstu bude i nadále pomáhat snižovat podíl vládního dluhu na HDP v následujících třech letech, a to až pod hranici třicet procent. Růst HDP Česka se ale zmenší na 2,5 procent ročně.

"Klesání tempa hospodářského růstu je nepříjemné. Žijeme totiž v době, kdy lidé silně upřednostňují materiální požitky nad čímkoliv jiným a jsou přitom zvyklí, že jim každý rok roste životní úroveň. Zpomalování tempa hospodářského růstu tomuto vývoji brání," uvedl Křeček. Podle něj se však současný ekonomický růst blíží dlouhodobému průměru, proto se nejedná o nic dramatického. Dodal ale, že kdyby tempo růstu klesalo i dál či by se růst dokonce zastavil, materiálně založení lidé by začali být nespokojení.

Hospodářský růst formují spotřeba domácností, soukromé investice, výdaje státu a čistý export. "Bohužel žijeme v nejisté době, kdy hrozba tvrdého brexitu, obchodní války či zpomalování německé ekonomiky neumožňují skokově navyšovat čistý export. V důsledku tohoto vývoje se růst naší ekonomiky zpomaluje. Bylo by proto rozumné hospodářský růst podpořit navýšením investičních výdajů," řekl Křeček.