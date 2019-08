"První dvě dlouhé tramvaje už se vyrábějí a měly by začít jezdit ve druhé polovině příštího roku," uvedl dopravně provozní ředitel PMDP Jiří Ptáček.

Cena jednoho vozu je bez daně 58 milionů Kč. Pokud PMDP koupí všech 22 vozidel ForCity Smart, činila by jejich celková cena téměř 1,3 miliardy Kč. Plzeň tak bude po Ostravě druhým českým městem, kde bude sloužit nová generace škodováckých tramvají, řekl už dříve ČTK šéf Škody Petr Brzezina. Plzeňské strojírny uspěly v Plzni v tendru na tramvaje po téměř 20 letech.

"Je to větší vůz a hlavně jsou tramvaje obousměrné, to znamená, že mají dvě pracoviště řidiče na obou koncích," uvedl Ptáček. Podobný typ už jezdí podle viceprezidenta Škody pro obchod Tomáše Ignačáka v Helsinkách a brzy je začne firma dodávat také do německých měst Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg a do finského Tampere.

Tříčlánkové klimatizované vozy budou zcela nízkopodlažní, budou mít plně otočné podvozky a nízké nápravové tlaky, šetrné ke kolejím. Rychlý nástup a výstup umožní pět dvoukřídlých dveří na obou stranách vozu. Řidiči získají lepší výhled i pohodlí.

Pokud se první dvě tramvaje do konce příštího roku osvědčí, tak by PMDP podle plánované obnovy vozidel mohly nakoupit dalších 20 vozů. PMDP má zatím 17 tramvají se střední přepravní kapacitou, ostatní tramvaje jsou krátké. Tento týden představil městský podnik první tři nové tramvaje typu EVO2 z Krnovských opraven a strojíren, do konce roku jich bude v Plzni devět. Mají 1,5násobnou kapacitu proti jednotlivým vozům a výrazně tišší provoz. Plzeň by měla podle smlouvy s opcí koupit do roku 2021 z Krnova 16 těchto vozidel, cena jednoho je 32,75 milionu Kč. EVO2 postupně nahradí první generaci částečně nízkopodlažních škodováckých tramvají typu Astra, které PMDP nabídnou k prodeji.

Plzeň má a bude mít podle Ptáčka stále 116 tramvají, které jsou ve městě nejrychlejším dopravním prostředkem. Loni dopravní podnik přepravil 115,5 milionu cestujících, předloni 110 milionů. Nejvíce cestujícíh bylo v autobusech (41,7 milionu), o trochu méně tramvajích a 32,4 milionu lidí převezly trolejbusy. Z 15,1 milionu ujetých kilometrů najely nejvíce tramvaje (5,52 milionu km).