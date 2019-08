Provozní zisk před odpisy (EBITDA) vzrostl v pololetí o 19 procent na 32,1 miliardy Kč. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy pak dosáhl 12 miliard Kč. "Navzdory snížení očekávané výroby elektřiny potvrzujeme naše ambice na úrovni hospodářských výsledků za celý letošní rok," uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel Martin Novák.

Firma očekává provozní zisk EBITDA ve výši 57 až 59 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy 17 až 19 miliard.

Analytici hodnotí zveřejněné výsledky příznivě. "Nadále věříme, že ČEZ je schopen vygenerovat očištěný čistý zisk za celý rok na horní hranici vymezeného cíle. Cena akcií by mohla reagovat růstem," uvedl analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Za prvních šest měsíců letošního roku se výroba elektřiny z tradičních zdrojů zvýšila o čtyři procenta na 30,8 terawatthodiny (TWh). Jaderné zdroje vyrobily o 0,3 TWh více. Výroba elektřiny z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren dosáhla 1,2 terawatthodiny, což je meziroční nárůst o 19 procent.

Frayer upozornil, že vzhledem k delším odstávkám v Dukovanech očekává firma nižší letošní výrobu jaderných elektráren o 0,6 TWh na úrovni 30,6 TWh. Klesnout by měla i výroba uhelných elektráren. Celková výroba by měla dosáhnout 66,9 TWh. "ČEZ nadále zajišťuje svoje prodeje pro budoucí roky za vyšší a vyšší ceny, což se promítá do nárůstu budoucích realizovaných cen a naznačuje pokračující růst ziskovosti v dalších letech," dodal Frayer.

ČEZ do konce června investoval 11,6 miliardy Kč do dlouhodobého majetku, z toho 4,4 miliardy Kč šlo do distribuční sítě v ČR. Meziročně vzrostly hlavně investice do tradičních výrobních zdrojů, šlo zejména o nákup jaderného paliva, ekologická opatření v elektrárně Mělník a výstavbu horkovodu z Temelína do Českých Budějovic.

Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky dosáhla 1,2 TWh a meziročně stoupla o 19 %.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce stoupla o 0,3 procenta, po klimatickém a kalendářním očištění byl růst 0,8 procenta.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.