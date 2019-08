Firmy se stahují do čtyř českých měst, u podnikatelů je situace zcela jiná

Z 523.000 společností jich má 298.000 své sídlo v Praze, Brně, Ostravě nebo v Plzni. Čtyři z deseti firem mají sídlo v Praze, téměř desetina v Brně a dalších šest procent v Ostravě a v Plzni.

"V celé ČR připadá v průměru na tisíc obyvatel 49 obchodních společností. Například v Brně však tento poměr dosahuje 105 společností a v Praze dokonce 177 firem na tisíc obyvatel. Důvodů přitom může být více. Adresa ve velkém městě je pro řadu společností prestiží, zároveň zde ve větší míře fungují virtuální adresy sídel firem a více ready-made společností," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Větší města častěji přitahují společnosti bez obratu a bez zaměstnanců nebo s velmi nízkým obratem a malým počtem zaměstnanců. Čím vyšší obrat společnosti mají, tím rovnoměrněji jsou rozmístěné po Česku. V Praze, v Brně, v Ostravě a v Plzni má sídlo 62 procent všech společností, které nevykazují žádný obrat, 58 procent s obratem do 200.000 korun, polovina s obratem od tří do 30 milionů korun a méně než polovina obratem vyšším než 30 milionů korun.

Ze všech firem v ČR, které nemají ani jednoho zaměstnance, jich v těchto čtyřech městech sídlí 64 procent. Firem s jedním až pěti zaměstnanci zde sídlí 53 procent, ale podnků s 20 až 24 zaměstnanci už 41 procent.

Ze 2,08 milionu fyzických osob, které mají v ČR oprávnění k podnikání, jich ve čtyřech největších městech je 517.000. Na 16 procent všech registrovaných podnikatelů má sídlo v Praze, zatímco v dalších třech velkých městech sídlí dohromady devět procent všech podnikatelů. U fyzických osob podnikatelů už velikost města nehraje takovou roli jako u obchodních společností, protože fyzická osoba podnikatel má často sídlo na adrese svého trvalého bydliště, dodala Kameníčková.

Zatímco v celé ČR připadá v průměru na tisíc lidí 196 registrovaných podnikatelů, v Ostravě jde například o 181 podnikatelů. V Brně podniká 223 lidí z každého tisíce obyvatel, v Plzni 225 a v Praze 264. "Poměr podnikatelů na tisíc obyvatel mnohem lépe ukazuje, jaké podmínky v jednotlivých městech a regionech pro podnikání panují. Pro podnikatelské příležitosti je potřeba dostatečný počet lidí, kterým mohou podnikatelé své služby nabízet, a také kupní síla těchto lidí, ať již jde o místní obyvatele nebo návštěvníky a turisty," upozornila Kameníčková.

To, že u podnikatelů nedochází k cílenému stěhování určité skupiny do velkých měst, ukazuje i to, že zde nejsou žádné výrazné rozdíly mezi podílem aktivních a neaktivních podnikatelů. Ze všech podnikatelů bez obratu jich ve čtyřech největších městech sídlí čtvrtina. Stejně tak zde sídlí čtvrtina ze všech podnikatelů s obratem. Významné rozdíly nejsou ani v podílu podnikatelů s různou výší obratu.