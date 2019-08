ČEZ se rázně odrazil ode dna. Zisk poroste i příští rok, tvrdí finanční ředitel

V letošním prvním pololetí zvýšil ČEZ čistý zisk meziročně o 45 procent na 11,2 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 13,8 miliardy na 100 miliard korun. Důvodem jsou především vyšší prodejní ceny elektřiny a zisk z obchodování s komoditami, uvedla dnes firma.

"Pokud se nic zásadního nestane, tak bychom měli mít rok 2020 ještě o trochu lepší než rok 2019," řekl dnes Novák. Vliv podle něj budou mít opět především prodejní ceny elektřiny, které dále rostou. Dodal, že firma by si měla polepšit z hlediska všech hlavních ukazatelů, tj. čistého zisku, provozního zisku před odpisy (EBITDA) i tržeb.

Za celý loňský rok klesl meziročně čistý zisk ČEZ o 45 procent na 10,5 miliardy Kč. Provozní zisk EBITDA se snížil o osm procent na 49,5 miliardy korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy nesouvisející s běžným hospodařením roku byl nižší o 37 procent, když dosáhl 13,1 miliardy korun. ČEZ dnes potvrdil, že v letošním roce ČEZ předpokládá zvýšení EBITDA na 57 až 59 miliard korun a růst čistého zisku na 17 až 19 miliard korun.

#ČEZ za 2Q19 víceméně naplnil odhady a vykázal tak slušný kvartál. Výhled hospodaření (i přes námi předpokládané snížení predikce výroby) podle očekávání potvrzen. https://t.co/lCTHwLhJnc — Jan Raška (@JanRaskaFio) August 13, 2019

"Očekávání jsme nevylepšili z toho důvodu, že to více méně běží přesně podle plánu. My to máme vždycky trochu sezonní - to znamená, že první pololetí bývá obecně silnější než to druhé," uvedl Novák. Odhad označil za realistický. "Po třech kvartálech často ten interval někam posouváme, nebo zúžíme třeba už jenom na rozpětí jedné miliardy. Teď na to ještě není doba, máme za sebou i před sebou půl roku," dodal.

Majoritním vlastníkem ČEZ je stát prostřednictvím ministerstva financí - vlastní 70 procent akcií. Výsledky firmy za letošní první pololetí mírně překonaly odhady analytiků.