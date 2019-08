Další vlna zdražování? Ekonomové mají špatné zprávy, dojde i na slivovici

Zpomalil rovněž růst cen v zemědělství, a to na 12,1 procenta. "Nicméně růst cen v zemědělství zůstává i tak velmi vysoký, což je důsledek loňského i letošního počasí," řekl ČTK analytik Generali Investments Radomír Jáč.

Růst cen zemědělských výrobců podle něj tak i nadále představuje faktor, jež bude ve zbytku letošního roku dále tlačit nahoru ceny potravin pro konečné spotřebitele.

"Loňské katastrofální sucho sice nepřálo obilovinám, bramborám či mnohé zelenině, avšak ovocné stromy se doslova prohýbaly kvůli nadúrodě plodů. Letošek bude pro ovocnáře výrazně slabší," doplnil analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Už se to podle něj projevuje v cenách. Višně meziročně zdražily o 83 procent, třešně o 24 procent. Švestky jsou podle Kovandy dražší o 16 procent.

Kovanda uvedl, že výrobci pálenky se Slovácka registrují letos pouze pětinovou až třetinovou úrodu švestek v porovnání s loňskem. Meziroční nárůst ceny švestek tak podle něj v dalších letošních měsících bude představovat zřejmě nakonec až desítky procent. "Letos se tak také nutně vypálí méně pálenky, zejména pochopitelně vyhledávané slivovice. Ta tudíž zdraží v průměru zřejmě o deset až 15 procent. Zdražování bude probíhat postupně, během nadcházejících měsíců," odhadl.

Manažer NN Investment Partners Michal Špaček upozornil na to, že v červenci meziroční růst průmyslových cen zůstává pod srovnatelnou mírou inflace (2,9 procenta). Průmysl podle něj čelí poměrně obtížné situaci, kdy mu rostou náklady (včetně mezd), zatímco tržby v červnu meziročně klesly o téměř čtyři procenta. Od loňského do letošního června alespoň meziroční růst průmyslových cen převyšoval tempo inflace, takže podniky si nárůst nákladů mohly promítat do růstu prodejních cen. To však už poslední dva měsíce neplatí, podotkl.

V následujících měsících analytik Komerční banky František Táborský očekává, že si růst průmyslových cen udrží současné tempo. Spotřebitelská inflace se tak podle jeho odhadu bude držet nad dvěma procenty po celý letošní rok. Spolu s kurzem koruny, kterému se nechce posilovat tak, jak si centrální banka představuje, budou inflační tlaky z primárních okruhů jedním z hlavních důvodů, proč Česká národní banka v nejbližší době nepřistoupí ke snižování úrokových sazeb, uzavřel.