Peníze místo stravenek? Reakce firem jsou rozporuplné, ukázal průzkum

Současný systém považuje za vyhovující jen sedm procent účastníků průzkumu. Průzkumu se zúčastnilo 809 firem.

Firmy si od zavedení paušálu podle průzkumu slibují především snížení administrativy. Zároveň očekávají, že nebudou muset stravenkovým společnostem platit provize ze stravenek nebo čekat na jejich proplacení.

Ministerstvo financí navrhuje zavedení tzv. stravenkového paušálu, zaměstnanec by tak dostával peníze na stravu přímo. Paušál by měl být alternativou k současnému režimu se stravenkami, který zůstane zachován. Odbory plán MF odmítají. Asociace hotelů a restaurací ČR záměr podporuje. Podle výpočtů Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) by zavedení paušálu mělo negativní dopad na státní rozpočet zhruba sedm miliard korun ročně. Podle MF by byl dopad do rozpočtu nižší.

"Výsledky tohoto šetření mezi firmami nasvědčují tomu, že návrh ministryně financí je legitimním pokusem o reformu stravenkového benefitu," uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Komora zároveň upozornila, že záměr zavést stravenkový paušál nemá u zaměstnavatelů zcela bezvýhradní podporu. Čtvrtina respondentů považuje za reálné riziko, že zaměstnanci nový peněžní benefit nepoužijí na nákup teplého oběda nebo potravin. Takové obavy zaznívají především od velkých firem.

Zároveň se firmy obávají, aby možnost vyplácet hotovost nebyla vykoupena větší administrativní zátěží, například tím, že by firmy musely prokazovat účelové čerpání peněz na stravování.