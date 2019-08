Revoluce v daních? Česko musí provést velké změny, nabádá studie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro zajištění příjmů státního rozpočtu a financování dopravní infrastruktury do budoucna by měl stát nastavit systém spotřebních daní tak, aby mohl rychle reagovat na ekonomické i společenské změny. Dále by měl reflektovat zavádění alternativních paliv, snížit sazbu spotřební daně u benzinu na úroveň motorové nafty nebo při stanovení výše zdanění reflektovat daňové režimy v okolních státech. Vyplývá to z dnes zveřejněné studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).