Noční vlak z Prahy na Ukrajinu? RegioJet plánuje zavést nový spoj

"Vidíme rostoucí zájem na straně obyvatel Ukrajiny cestovat do ČR a dalších zemí EU - nejen za prací, ale i za turistikou nebo studiem; stejně tak roste zájem českých turistů o cesty na Ukrajinu. Již dnes RegioJet nabízí denně spojení do Užhorodu a Mukačeva - a to v kombinaci vlakové spojení Praha - Košice a garantovaný návazný spoj Košice - Užhorod - Mukačevo a ročně zde přepravíme kolem 30.000 cestujících," uvedla Ivana Kašická, ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJet.

RegioJet podal oznámení o plánovaném zavedení nové linky Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Ve stejném termínu společnost spustí linku Praha-Brno-Vídeň-Budapešť. Zpočátku vypraví dva páry spojů denně, půjde o prodloužení trasy již existujících spojů do Vídně.