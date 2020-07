63 procent Čechů by při snížení příjmu mělo potíže splácet dluhy, odhalil průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při snížení příjmu by mělo 63 procent lidí potíže se splácením svých závazků a pokrytím běžných výdajů. Vyplývá to průzkumu, který pro pojišťovnu BNP Paribas Cardif zpracovala výzkumná agentura G82 mezi 800 respondenty. Velmi snadno by vycházela se sníženými příjmy čtyři procenta Čechů. Spíše snadno by vycházelo 30 procent, spíše obtížně 36 procent a velmi obtížně 20 procent respondentů.