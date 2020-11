Aircraft Industries prodal dva letouny L 410 do Polska, budou sloužit pohraničníkům

V dlouho připravovaném tendru zvítězil letoun L 410 koncem roku 2018. Podle Plškové byly stroje vybrány na základě parametrů, které je řadí na špičku mezi malými dopravními letouny. "Jejich základna bude v Gdaňsku, kde pro ně byl postaven nový hangár s veškerým technickým i správním zařízením. Letouny L 410 budou sloužit k monitorování hranic a pobřeží Polska, ale budou se také podílet na misích evropské agentury Frontex, která zajišťuje ochranu vnější hranice Evropské unie," uvedla Plšková.

Kromě spolehlivého provozu a snadné údržby splňuje letoun podle vedoucí marketingu Aircraft Industries Denisy Zapletalové především požadavky na dolet a dlouhou výdrž ve vzduchu. "Díky jeho prostorné kabině bylo možné do trupu instalovat veškeré potřebné vybavení pro činnost operátorů. Proces výroby této specializované verze sestával ze dvou etap. První etapou byla samotná výroba letounu v Kunovicích, poté následovala zástavba speciálního vybavení v Německu. Kromě dvou pilotů může být na palubě každého letounu až pět dalších specialistů," uvedla Zapletalová.

Patrolovací verze letounů L 410 je určena k hlídkování a sledování pohybu na pevnině, moři i ve vzduchu. Moderní pozorovací vybavení dodala německá firma Aerodata AG. "Předání letounů probíhalo několik dní a zahrnovalo jak důkladnou prohlídku letounů, pozemního vybavení a dokumentace, tak i letová ověření vlastních letounů i funkcí jednotlivých instalovaných zařízení," doplnila Zapletalová.

Aircraft Industries loni dosáhl tržeb 1,983 miliardy korun. Bylo to zhruba o 61 milionů korun méně než v roce 2018. Firma loni dodala deset letounů L 410 do Ruska a tři do Kazachstánu. Předloni podnik vyvezl 14 letadel, o rok dříve jich bylo 12. Většina letounů směřovala na ruský trh, který je pro firmu stěžejní. Loňský zisk společnosti přesáhl 133 milionů korun, o rok dříve byl více než 219 milionů korun.