Aktin míří za hranice, brněnská firma expanduje do Německa

Poté, co online shop Aktin dosáhl loni v Česku obratu čtvrt miliardy korun, koncentruje své síly dále – do zahraničí. Rok 2021 tak pro českou firmu z Brna poběží ve znamení expanze.

„Zhruba v polovině tohoto roku chceme naplno vstoupit do Německa. Věnovali jsme hodně času rešerším, zjišťovali jsme, jak přesně Německo funguje a nyní hledáme nové lidi přímo tam. Důležité je si nacítit tamní kulturu, společnost a celkově veškerá chování lidí, abychom naši komunikaci mohli dobře prolnout s vizí a hodnotami, které budujeme z Česka. V Německu je nadále na vzestupu veganství, tak jako jinde. Jde o znamení nějakého přesvědčení, pohledu na svět, které jde ruku v ruce s určitou etikou v přístupu k jídlu, což nás ovlivňuje při vývoji nových produktů. Jedna z nejdůležitějších věcí pro nás je, jak se náš zákazník při konzumaci našich produktů cítí. U lidí, co jídlo skutečně řeší a budují si k němu vztah, je to komplexní proces,“ říká majitel Aktinu Michal Hubík a dodává: „V Německu je také specifická legislativa, překládáme všechny labely, web, domlouváme dopravu, specifické způsoby platby, měníme i UX&UI webu. Obecně ale požadavky Němců dávají smysl i pro ostatní trhy. Oni neodpouštějí neprofesionalitu, proto budou i všechny ostatní země benefitovat z přehlednosti webu i nových funkcionalit, které kvůli Německu v nejbližších měsících budeme uvolňovat na web.“

Se vstupem na evropský trh souvisí také změna vlastních produktů společnosti. Ty od února začnou lidé na Aktinu nacházet nově pod značkou Vilgain. „Název jsem řešil několik let. V hlavě se mi přemotávalo několik variant. Už Aktin se měl jmenovat Gain, respektive firma, pod kterou je značka Aktin registrovaná. Celý ten projekt je o lidském progresu, posunu vpřed a o tom aktu, kdy člověk na sobě maká. To není příjemný, ale ve finále to jediný, co nám dává smysl, a k tomu je třeba pořádná dávka vůle. Když jsem šel jednoho dne běhat, bylo vedro a nechtělo se mi. Ptal jsem se sám sebe, proč to dělám. U toho mě napadlo slovo will a v ten moment si říkám, že to spojíme, že to zní skvěle dohromady, má to ten důraz, tu energii, která nás charakterizuje, kterou chceme skrze naše produkty předávat komunitě,“ vysvětluje Michal nový název značky. V Německu si budou moct fanoušci nakupovat produkty značky pouze online přes weby vilgain.com nebo vilgain.de, oba kompletně lokalizované s vlastním týmem lidí, který se bude starat o to, aby byl obsah vždy relevantní.

Přestože Aktin oslaví letos v březnu už 10 let od svého vzniku, vlastní produkty začala značka rozjíždět teprve od minulého roku. „Aktin byl zpočátku především vzdělávacím portálem s články. Vždy jsme měli na prvním místě kvalitu. K webu jsme záhy na to vytvořili online shop, kde jsme hlavně přeprodávali produkty – ty, které nám přišly v rámci nabídky nejkvalitnější. Vždycky jsme ale snili o své vlastní značce, která bude symbolem excelentní kvality, designu a důvtipné inovace. To se nám začalo dařit teprve loni. Po deseti letech jsme zvládli za jeden rok vytvořit skoro třetinu našeho obratu, a to jenom z našich věcí, za což může především excelentní práce celého týmu. Není lehký v Aktinu dělat, ale ti správní lidi to milujou, to jsou ti excelentní lidi, bez kterých nic takovýho možný není,“ uzavírá Michal Hubík. Aktuálně je pro evropské zákazníky v provozu online shop vilgain.com.

Brněnská firma Selltime, pod kterou spadá i Aktin (nově Vilgain), funguje na trhu téměř deset let. Aktin dnes patří k jedněm z největších českých e-shopů, které se specializují na zdravý životní styl. E-shop začínal jako přeprodejce jiných značek, dnes však úspěšně prodává vlastní značku Aktin. Dodává sportovní a zdravou výživu, přírodní kosmetiku, oblečení, sportovní vybavení a ekologické úklidové prostředky. Dnes firma zaměstnává zhruba 200 lidí. V Brně má tři kamenné pobočky. Pod firmu spadá také značka Vilgain, pod níž se její výrobky představují lidem v zahraničí. Jedním z cílů Aktinu je přimět společnost, aby lépe přemýšlela nad tím, co do svého těla dostává.