Albert ČR loni meziročně zvýšil tržby, výrazně mu klesl zisk

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Společnost Albert Česká republika loni meziročně zvýšila tržby o pět procent na 55,3 miliardy korun. Zisk po zdanění jí klesl o 552,5 milionu na 95,9 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Firma investovala do renovací i otevření nových prodejen, dále robotizace a digitalizace, a to v obchodech, zázemí i logistice. Více prostředků vynaložila také na mzdy, sdělil ČTK ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.