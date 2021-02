Alza zakončila rok 2020 s obratem 37 miliard korun

Alza.cz dosáhla loni podle předběžných výsledků obratu 37,3 miliardy korun bez DPH. E-shop tak rostl nejrychleji za uplynulých deset let, a to o 28 % za rok. Počet unikátních zákazníků se rozrostl na téměř 5 milionů. Ti na e-shopu vytvořili 15,8 milionů objednávek.

„O tom, že nám zákazníci v náročných časech věřili, svědčí růst ve všech zemích, kde působíme. V ČR jsme rostli o 23 %, na Slovensku to bylo 36 % a v Maďarsku 27 %. Obrovský úspěch jsme zaznamenali v Rakousku a Německu, kde jsme vyrostli o 250, resp. 236 %,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

Kromě expanze investovala Alza do rozvoje svých služeb a nabízeného portfolia zboží. „Zaměřili jsme se na naše privátní značky např. sportovní vybavení Campgo či Stormred, ořechy Bery Jones nebo příslušenství k mobilním telefonům AlzaGuard a produkty AlzaPower či ekologickou drogerii AlzaEco,“ okomentoval rostoucí šíři sortimentu Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz a dodal: „Také obrat programu Alza Dropshipment meziročně vzrostl o 220 %, i díky zapojení nových velkých partnerů jako například prodejce módy Zoot nebo Alkohol.cz. Zároveň jsme spustili program Alza Partner pro prodej dárkových poukazů třetích stran či program Sdílej a ušetři pro skupinové nakupování.“

Zásadním se během pandemie ukázalo rozhodnutí intenzivně budovat síť samoobslužných výdejních AlzaBoxů, které umožňují jedno z nejbezpečnějších vyzvednutí objednávek. E-shop během roku jejich počet více než ztrojnásobil na 700. „Rychlost a současně bezpečnost doručení se stala jednou z hlavních potřeb zákazníků. Proto jsme rozšířili služby AlzaExpresu na 11 měst v Česku, západní Slovensko a Budapešť a spolupráci s Liftagem do 20 měst. S ním jsme vloni rozvezli přes 100 tisíc objednávek,“ zdůraznil Tomáš Havryluk.

V roce 2020 pokořilo 15 specializovaných segmentů miliardovou hranici. „Mezi nové miliardové speciálky se zařadily beauty a drogerie, hobby a zahrada, hračky, nositelná elektronika, služby, sport a tiskárny a spotřební materiál. Alza se tak stala opravdovým širokosortimentním prodejcem zboží a služeb,“ uvedl Jan Sadílek, ředitel marketingu v Alza.cz. Mobilní telefony pak přesáhly obrat 4 miliard, těsně pod touto metou skončily notebooky, domácí elektro a příslušenství pro IT a mobilní telefony. „Rekordním dnem pro nás byl 14. prosinec s tržbami 292,5 milionů korun a 119 715 objednávkami. To představuje v průměru 1,39 objednávky za sekundu,“ doplnil Sadílek.

Změny v chování zákazníků se projevily v preferenci bezhotovostních platebních metod. Téměř 70 % všech plateb bylo provedeno platební kartou. Na úkor dříve velmi oblíbené platby dobírkou nebo v hotovosti při převzetí zboží se zvýšil podíl online plateb kartou na 46 %. U dodavatelů zase díky možnosti rychleji financovat jejich pohledávky vzrostlo meziročně využití služby Alza Invoice Financing o více než 440 procent.

Firma v roce 2020 téměř zdvojnásobila pomoc potřebným oproti roku 2019. Věnovala milion korun na vývoj plicních ventilátorů CoroVent, zapojila se do skupiny COVID19CZ a pomáhala s rozjezdem linky 1212. Na vlastních 3D tiskárnách tiskla ochranné štíty pro své zaměstnance i pracovníky nemocnic, poskytla ochranné pomůcky, dezinfekce a stany pro lidi bez domova. Do své CSR platformy Souhvězdí pomoci už zapojila 80 neziskových organizací s více než 100 projekty, na jejichž podporu se vybralo více než 2,2 milionu korun. Další podpora putovala sociálně znevýhodněným dětem v Česku, na Slovensku i v Maďarsku, kterým Alza věnovala notebooky, aby se mohly zapojit do online výuky. Nadačnímu