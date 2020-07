Asociace hotelů se ohradila. Nesouhlasí s výrokem spolumajitele největší restaurace v ČR

ČTK to dnes sdělil prezident AHR Václav Stárek v reakci na úterní vyjádření spolumajitele největší restaurace v ČR Červený jelen v Praze a pěti restaurací v Plzni Luboše Kastnera.

Ten řekl, že by stát měl vytvořit tým odborníků, kteří budou řešit aktuální problémy gastronomického odvětví. Jasně by formulovali potřeby sektoru a konstruktivně podle toho jednali. Podle Stárka se ale dlouhodobě touto problematikou zabývá gastronomická sekce AHR. Asociace rovněž spolupracuje se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářskou komorou nebo evropskou konfederací HOTREC. "Takový tým již existuje a komunikuje pravidelně s vládou návrhy a požadavky cestovního ruchu, včetně hotelnictví a gastronomie," uvedl.

AHR podle Stárka nabízela spolupráci i nově vzniklé organizaci APRON, kterou po vyhlášení nouzového stavu založili provozovatelé restaurací, kaváren a barů, ale nesetkala se se zájmem, řekl dále. Uskupení podle něj kromě otevřeného dopisu vládě konkrétní výsledky zatím nevykázalo.

Hotely a lázně byly podle Kastnera státem podpořeny mnohem více než restaurace. Důvodem může být to, že gastronomické provozy se necítí dostatečně zastoupeny, uvedl. "Pokud někdo tvrdí, že AHR se soustředí více na požadavky hotelů, pak je to velmi zavádějící a nepravdivé tvrzení," reagoval Stárek.

AHR podle Stárka dvakrát za sebou prosadila snížení DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restauracích. Naposledy DPH u stravovacích služeb kleslo v květnu na nejnižší desetiprocentní sazbu. Podle Kastnera by se ale nyní v souvislosti s krizí mělo diskutovat o dočasném snížení DPH. Podle Stárka je to nereálné. "Každá členská země EU může mít mimochodem maximálně tři sazby DPH, navíc krátkodobé snížení DPH nepřinese zásadní změny v ekonomice podniku v době, kdy je nízká poptávka. Je to návrh opět nepodložený jakýmikoliv relevantními argumenty," uvedl.

Za další zlepšení podmínek restaurací Stárek považuje schválení stravenkového paušálu jako alternativu ke stravenkám. "Během nouzového stavu se nám podařilo zajistit otevření restaurací o téměř dva týdny dříve, než byl původní záměr a dříve než provozy ubytovacích služeb," řekl dále. Další vyjednanou úlevou, tentokrát s pražským magistrátem, podle něj bylo odpuštění poplatků za zábory pro zahrádky restaurací. Významnou pomocí je pro restaurace podle Stárka možnost využívat program na podporu zaměstnanosti Antivirus, program COVID nájemné a podporu pro živnostníky a malá s.r.o, což je podle Stárka častá forma podnikaní právě v pohostinství.

Podle Kastnera je i po znovuotevření restaurací poptávka utlumená. Zákazníci jsou spořivější než před krizí. Chybějí zahraniční turisté, mnoho lidí stále pracuje z domova, kde se také stravuje. Nekonají se také firemní akce, řekl.

Veřejnost měla kvůli zamezení šíření koronaviru zakázán vstup do stravovacích zařízení od 14. března. Restaurace, kavárny a hospody mohly občerstvení vydávat jen přes okénko nebo rozvozovou službu. Zahrádky s obsluhou se mohly otevřít 11. května, vnitřní prostory od 25. května. Vnitřní prostory stravovacích provozů musely být do konce června zavřeny mezi 23:00 a 06:00.