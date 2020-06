Asociace kritizuje stravenkový paušál, prý ohrozí pracovní místa

Ministerstvo financí již dříve odhadlo, že zavedení paušálu připraví veřejné finance zhruba o 2,3 miliardy korun.

Kromě finančních ztrát a ohrožení pracovních míst stravenkový paušál podle Sedláka může vést ke zdražení jídel v restauracích, očekávat lze i tlak na postupné uzavírání podnikových kantýn. "Rozhodnutí vlády proto musíme z těchto i dalších důvodů považovat za velmi nešťastné a pevně věříme, že v poslanci tento vládní návrh odmítnou," uvedl Sedlák.

Zavedení stravenkového paušálu po jeho představení kritizovaly také odbory.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) dříve upozorňovala, že paušál povede k omezení stravování v zaměstnání, což bude mít dopad na gastronomické provozy, zvláště ale na zdravotní stav lidí. Mluvčí ČMKOS Jana Kašparová také upozorňovala, že někteří zaměstnavatelé se budou snažit do paušálu převést část mezd, aby ušetřili na platbách za sociální a zdravotní pojištění.

Paušál naopak podporuje Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Podle jejího červnového průzkumu 56 procent provozovatelů restaurací stravenkový paušál vítá a podle stejného počtu podnikatelů nepovede k dlouhodobému poklesu hostů. Kvůli provizím za stravenky je stále více než 30 procent restaurací podle AHR nepřijímá. "Systém přinese pak další konkurenci na trh stravování, což po letech, kdy jsme byli nuceni přistupovat na podmínky přijímání stravenek diktované ze strany jejich vydavatelů, jedině vítáme. Stravenky se neruší, pouze přibude další možnost, jak stravování zaměstnanců řešit. Navíc odpadnou mnoha zákazníkům komplikace, které je nutí vyhledávat restaurace, kde právě jejich stravenku přijímají, nemluvě o skutečnosti, že stravenky mají omezenou délku platnosti a každým rokem mnoho stravenek zákazníkům propadá," uvedl prezident AHR Václav Stárek.

Za správné rozhodnutí považuje stravenkový paušál také Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR). "Z našich opakovaných analýz jednoznačně vyplývá, že zavedení další možnosti příspěvku na jídlo zaměstnanců celý systém zefektivní a budou z toho těžit právě zaměstnanci. A konkurenčním tlakem vyvolaná modernizace současného systému přinese výrazné výhody i restauracím", řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Stravenkový paušál ministerstvo navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by podle úřadu mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu.