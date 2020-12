Asociace: Opatření ve skiareálech by se měla řídit systémem PES

Předvídatelnost je pro fungování v horských regionech zásadní. Opatření ve skiareálech by měla být přijímána podle protiepidemického systému (PES) jako to je u dalších odvětví. Odsun termínu zveřejnění podmínek a otevření lyžařských středisek povedou k dalšímu stupňování zmatků a nejistoty, se kterými se provozovatelé skiareálů, ubytovacích zařízení, restaurací a dalších služeb musejí potýkat. ČTK to dnes řekl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.