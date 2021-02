Asociaci nákupních center mrzí, že otevření škol a obchodů stojí proti sobě

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) navrhne vládě, aby se provoz maloobchodu uvolnil od pondělí. Kabinet o tom má rozhodnout na pátečním mimořádném jednání. Ministr školství Rober Plaga (za ANO) dnes ráno však na sociálních sítích napsal, že je-li návrat žáků do škol prioritou, otevření obchodů a další změny nejsou možné. Studenti maturitních ročníků by podle plánů vlády měli do škol nastoupit 1. března.

I Asociace nákupních center si podle Kubíčka přeje, aby se děti vrátily do škol co nejdříve. Je nutné ale odlišit fungování ve školách a obchodních centrech. "Ve škole sedí pohromadě skupina dětí čtyři až osm hodin. V obchodech je prokazatelně kratší délka kontaktu a jejich prostory jsou na vysokém hygienickém standardu, zároveň dokážeme aktivně vymáhat dodržování pravidel," uvedl Kubíček.

Už předchozí období podle Kubíčka prokázala, že obchody nejsou zdrojem nákazy. Nově v nich bude platit ještě přísnější režim. Personál bude muset nosit respirátory třídy FFP2, touto ochranou budou vybaveni i všichni zaměstnanci obchodních center, včetně pracovníků ostrahy a úklidu. "Nedává smysl omezovat za ohromné náklady něco, co nepřináší výrazná rizika. Snažíme se přispět k větší osvětě a nabídkou svých prostor také ke snadnější dostupnosti testování širšímu okruhu obyvatel. Proto říkáme, že nejsme součástí problému, ale řešení," dodal Kubíček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že rozvolňování v aktuálním stavu epidemie není dobrý nápad. K otevírání obchodů si vyslechne návrhy ostatních ministrů. Podobně se vyjádřil i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). "Jsem přesvědčen, že v situaci, kdy nám stále rostou čísla nakažených, kdy máme úplně plné jednotky intenzivní péče, tak to není moment na rozvolňování," řekl novinářům. Epidemiolog Roman Prymula by za současné situaci byl pro tvrdé restrikce na dva až tři týdny a teprve poté by se mělo podle něj začít uvolňovat.