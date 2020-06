Česko má v rámci Evropy jedno "nej". Odborník řekl, zdali to krize změní

"Chápu opatření, která maximálně uvolňují fiskální i měnovou politiku. Náraz, který jsme zažili, takové kroky vyžaduje a naše ekonomika si to může dovolit,“ vyjádřil se bývalý guvernér v Radiožurnálu. "Myslím, že k tomu načasování a snaze ministryně financí dostat na rozpočet ‚štempl‘ vede to, že přichází léto a parlamentní prázdniny, čemuž rozumím," podpořil šéfku státní kasy Alenu Schillerovou (ANO).

Původně měl deficit činit 300 miliard. Nyní by mělo dojít k dalšímu navýšení. Ekonomové nicméně zatím nevnímají, že by propady příjmů byly nějak moc katastrofální. "Škody v ekonomice v řádu stovek miliard s jistotou budou. Vidíme propady průmyslu o třetinu, které jsou bezprecedentní. Bude to znít blbě, ale opravdu bych se nebál, že ekonomika nebude trpět,“ konstatoval Singer smutnou pravdu.

Odhadnout propad ekonomiky nelze

"Je to nejistá doba. Fakt, že je deficit státního rozpočtu zaokrouhlen na stovky miliard, vyjadřuje míru nejistoty, protože nevíme, co přijde," objasnil exguvernér důvod, proč nelze spolehlivě předvídat, jak moc velký bude letošní propad ekonomiky, který se očekává v řádu sedmi až osmi procent.

"Když se podívám na jiné krizové situace z minulosti, tak po roce 2008 si Spojené státy americké střihly deficit až skoro 13 procent a to byla trochu lehčí situace než tato,“ nastínil Singer scénáře z dob dřívějších a připomněl, že významnou roli sehraje také to, jak si s koronakrizí poradí zbytek světa.

Problémy v automobilovém průmyslu

Podle bývalého guvernéra ČNB lze také očekávat, že efekty koronaviru a krize zastíní dříve relativní výhody české ekonomiky, která patří mezi nejprůmyslovější v Evropě, což se nezmění. "Jsme nejprůmyslovější země Evropy a to se nezmění. Myslím si, že to odráží nějakou tradici, která tady vždy byla. Koronavirus nezrušil fabriky ani to, co umíme,“ řekl Singer.

Jádrem české ekonomiky je především automobilový průmysl, který měl problémy už před koronavirovou krizí. Jednalo se například o tlaky na snižování emisí. "Zdá se mi, že jsme v Evropě automobilový průmysl hodně přetížili a teď bychom na to mohli doplatit,“ varoval exguvernér.

"Špičková evropská auta jsou stále předmětem prestiže na většině světových trhů. Pokud budeme automobilový průmysl tlačit někam, kam zbytek světa nepůjde, tak erodujeme konkurenční výhodu,“ dořekl.