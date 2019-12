Bankroty v Česku: Novela insolvenčního zákona situaci rapidně změnila

Počet návrhů na bankrot firem meziměsíčně klesl o 18 na 80. V případě podnikatelů se snížil o 31 na 924.

V listopadu byl vyhlášen třetí nejvyšší počet bankrotů firem v letošním roce. "Odhadujeme, že jejich počet se letos zvýší o tři procenta proti roku 2018. I tak však bude nižší než v období let 2009 až 2017. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů letos vzroste o více než dvě pětiny, a to především v důsledku červnové novely insolvenčního zákona," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno tradičně v Praze (30) a překvapivě v Moravskoslezském kraji (deset). V Jihočeském a Královéhradeckém kraji nebyl vyhlášen žádný firemní bankrot.

Zdaleka nejvíce jich bylo vyhlášeno již tradičně v obchodu (23). Následoval zpracovatelský průmysl (12). Od začátku roku bylo nejvíce bankrotů firem vyhlášeno rovněž v obchodu (169), ve zpracovatelském průmyslu (108) a v nakládání s nemovitostmi (62).

Nejrychleji rostl počet bankrotů obchodních společností v ubytování a stravování, zde jich bylo vyhlášeno meziročně o 45 procent více. Následovala doprava a skladování, kde počet bankrotů vzrostl meziročně o 22 procent. Naopak počet bankrotů se snížil v nakládání s nemovitostmi (o 19 procent) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (o dvě procenta).

Podnikatelé, u kterých byl v listopadu vyhlášen bankrot, nejčastěji působili v obchodu (200) a ve stavebnictví (188). Za 11 měsíců bylo vyhlášeno nejvíce jejich bankrotů v obchodu (1660), ve stavebnictví (1586) a v ostatních činnostech (845). V rámci hlavních odvětví rostl nejrychleji počet podnikatelských bankrotů ve zpracovatelském průmyslu, kde se zvýšil o polovinu, v profesních, vědeckých a technických činnostech (o 47 procent) a v dopravě a skladování (o 44 procent).

V listopadu bylo v Česku vyhlášeno 2064 osobních bankrotů, o 27 méně než v říjnu. Zároveň bylo podáno 2228 návrhů na osobní bankrot, o 29 více než v předešlém měsíci. Vyplývá to z údajů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, které má ČTK k dispozici.

Od začátku roku 2019 bylo vyhlášeno 16.992 osobních bankrotů, to je o 39 procent více než ve stejném období roku 2018. Zároveň bylo podáno 18.645 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 47 procent více.

"Počet osobních bankrotů vyhlášených za jeden kalendářní měsíc je od července tohoto roku poměrně vyrovnaný a pohybuje se kolem 2100 bankrotů," uvedla Kameníčková. V letošním roce se podle ní počet osobních bankrotů přiblíží hranici 19.000. Naposledy bylo vyhlášeno tolik osobních bankrotů v roce 2014.

V červnu začala platit insolvenční novela s mírnějšími podmínkami pro oddlužení. Lidé tak mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

Od června do listopadu podalo podle Institutu prevence řešení předlužení žádost o osobní bankrot přes 16.000 dlužníků. Tento počet je proti loňsku sice dvojnásobný, nenaplňuje však původní prognózy odborníků. Někteří odhadovali trojnásobek žádostí, jiní i desetinásobný nárůst.

"Oddlužovací novela, která vstoupila v platnost 1. června 2019, umožnila řešit úpadkovou situaci v zásadě každého člověka, což je klíčové. Nižší zájem o oddlužení je zřejmě dán zejména tím, že řada dlužníků si již zvykla žít v šedé zóně. Tedy tak, že jejich oficiální příjem je v exekuci nepostižitelný a zbytek peněz je jim zaměstnavatelem vyplácen na ruku. Tento jev je velice častý například v pohostinství či ve stavebnictví," upozornil insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower Oldřich Řeháček.