Během koronakrize klesly příjmy 96 procentům firem, státu vystavily nehezké vysvědčení

Na 44 procent firem hodnotí státní pomoc jako nedostatečnou, 40 procent známkou '4', desetina dává státu trojku. Na dvě pětiny firem zapojených do průzkumu žádaly o některý ze záručních programů COVID a jen zhruba 28 procentům z nich byla podpora schválena.

Podle vedoucího iniciativy Firmy sobě Martina Pejši za to mohou přísné podmínky, které firmy musejí pro obdržení státní pomoci splňovat. "Jednou z mnoha podmínek je například být za loňský rok v plusu. Některé firmy ale loni investovaly do svého rozvoje, dostaly se tím do ztráty a teď jsou tímto způsobem trestány. Cítíme, že jsou české firmy v evropském kontextu přístupem naší vlády znevýhodněné," uvedl šéf iniciativy, která sdružuje přes 8800 malých a středních firem.

On sám hodnotí státní podpůrné programy jako neefektivní. "Já osobně mám se svou firmou Creative Dock srovnání s Německem a Švýcarskem, kde máme pobočky. Ve Švýcarsku jsme si brali státem podporovaný úvěr, něco jako je v ČR program COVID. Vyplnění žádosti tam trvalo tři minuty a peníze jsme měli do dvou hodin. V Německu jsme zase měli od druhého dne zařízený kurzarbeit. V Česku jsme vyplněním sáhodlouhého formuláře strávili několik dní, abychom se pak za měsíc dozvěděli, že nic nedostaneme," upozornil Pejša. Není podle něj divu, že 27 procent šéfů uvažuje o prodeji firmy.

Na 44 procent firem žádalo o program “Pětadvacítka” a 42 procent o program Kurzarbeit. Přes dvě pětiny podniků z iniciativy se o pomoc obrátily na banky, nejčastěji na Komerční banku, Fio banku a Raiffeisenbank. Téměř čtvrtině žadatelů byl úvěr schválen.

Iniciativa Firmy sobě vznikla s vypuknutím koronavirové krize s cílem sdružit malé a střední podniky, které se cítí být proti velkým firmám znevýhodněné a mají ze strany státu a bank zájem o efektivnější podporu. Aktuálně je do iniciativy zapojených přes 450 firem. Chtějí zjednodušení administrativy, zrychlení záruční doby programů COVID, konsolidace úvěrů firem a prodloužení splatnosti úvěrů na delší období u zasažených sektorů a snížení plateb za sociální a zdravotní pojištění.