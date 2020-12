Bernard: Uzavření restaurací ve 20:00 je bezdůvodná diskriminace

Bary, restaurace a další stravovací zařízení budou muset od středy zavírat ve 20:00 místo 22:00. Vláda tak v pondělí reagovala na zhoršení celostátního skóre protiepidemického systému PES.

Nynější podpora z programu Antivirus podle pivovaru odpovídá jen asi čtvrtině celkových nákladů na provoz restaurací. Bernard kritizuje i systém podpory drobných podnikatelů. "Například v sousedním Německu dostávají hostinští jasně stanovená procenta loňského obratu," uvedl. Humpolecký pivovar zaměstnává 211 lidí, kvůli epidemii zatím nepropouštěl. Vloni uvařil 400.600 hektolitrů piva, za letošních 11 měsíců zaznamenal v meziročním porovnání pokles výstavu o 12 procent.

Restauratéři na Vysočině oslovení ČTK dnes potvrdili to, že zkrácením provozní doby do 20:00 přijdou o podstatnou část tržeb. "My většinu tržeb realizujeme od sedmi hodin (večer) do půlnoci. Pro nás je to zásadní omezení v podnikání," řekl jednatel Pivovaru Kamenice Milan Houška. Součástí pivovarského areálu v Kamenici nad Lipou je pivnice. Podle Houšky letos výrazně tratí i pivovar, který je z 85 procent orientovaný na dodávky piva do hospod.

Bar Mikulka v Jihlavě zatím zůstal zavřený, otevřít plánuje na Nový rok, pokud to bude možné. "Mí hosti navštěvují bar tak od osmi hodin (večer)," řekl provozovatel Karol Tóth.

Nejvíc hostů mívá ve večerních hodinách také restaurace v chotěbořském Panském domě. "Od osmi hodin máme třeba 30 i 40 procent obratu. Ale na druhou stranu jsme rádi, že máme ještě otevřeno," uvedl provozní Jiří Pešek.

Policie na Vysočině podle mluvčí Dany Čírtkové po čtvrtečním znovuotevření restaurací nezaznamenala porušování otevírací doby.