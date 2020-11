BIS varuje před rizikem zneužití velkých státních zakázek. Pozor na Čínu a Rusko

BIS ve zprávě uvádí, že se loni věnovala několika ekonomicky významným projektům, které se týkaly zajištění energetické a kybernetické bezpečnosti či posilování konkurenceschopnosti ekonomiky. Konkrétní projekty tajná služba nezmiňuje, uvádí ale, že kvůli svému ekonomickému rozsahu měly vliv na zajištění politické nezávislosti či suverenity České republiky. Dá se tak předpokládat, že zpráva má na mysli rozšíření jaderné elektrárny v Dukovanech nebo vybudování mobilní sítě 5G.

Ochrana ekonomických zájmů státu, cizí zpravodajské služby nebo terorismus. To jsou jen některá témata právě zveřejněné Výroční zprávy BIS za rok 2019. https://t.co/jJJewABULA — BIS (@biscz) November 10, 2020

Za nejvýraznější riziko BIS považuje, že by se těchto projektů zúčastnily subjekty, které by mohly chtít zneužít svého postavení pro své cíle nebo třeba pro dosažení zájmů jiných států. Tajná služba se obává třeba zneužití velkého objemu citlivých informací nebo vytvoření závislosti na dodávkách od rizikového dodavatele.

"Za problematické lze ve smyslu popsaných rizik považovat především subjekty pocházející ze zemí, kde má státní administrativa možnost prosazovat své zahraničně-politické cíle bez ohledu na ekonomické zájmy tamních společností, a to i soukromých," uvedla BIS. Žádnou zemi konkrétně nejmenovala. Od bezpečnostních expertů již delší dobu zaznívá varování před možností zapojení ruských či čínských státních firem do dostavby jaderných elektráren. Poukazují na to, že mohou nabízenou cenu podhodnotit a v budoucnu zneužívat svého postavení. V případě vybudování mobilní sítě 5G se varování týká účasti čínské firmy Huawei.

Kontrarozvědka také varuje před rizikovými zahraničními investicemi. Původ investora v zemi s autoritářskými rysy považuje za jeden z důležitých rizikových faktorů investice.

BIS dále ve zprávě uvádí, že především v energetice, zdravotnictví nebo v telekomunikacích sledovala intenzivní snahu "významných účastníků trhu" ovlivnit ve svůj prospěch legislativní proces, personální obsazení nebo fungování kontrolních orgánů. Podle tajné služby neporušovali zákon, ale "flagrantně překračovali hranice běžného lobbingu". "Mezi nejčastěji používané postupy patřilo zkreslování původu podkladů s cílem vytvořit zdání jejich objektivity, vyvolávání nedůvodných obav z negativních důsledků pro rozhodující osoby nebo snaha promlouvat do personálního obsazení klíčových úřadů," uvedla BIS.

Poukazuje i na kartelové dohody, které u státních zakázek závažně ohrožují ekonomické zájmy státu. Stát měl podle BIS jen omezené možnosti, jak proti tomu zasáhnout, i když o nich měl povědomí. Poukazuje na to, že se kartelové dohody obtížně dokazují a že by vyřazení klíčových dodavatelů například pro strategickou infrastrukturu mohlo mít závažné důsledky. BIS poukázala také na negativní následky starších nevýhodných smluv státu se soukromými firmami. Týkaly se především IT projektů nebo pohledávek souvisejících se státní podporou exportu.

Kvůli nedbalosti, korupci a klientelismu stát nebo jeho společnosti loni podle BIS čelily únikům citlivých informací, nákupu nepotřebných či předražených služeb a zboží nebo nevýhodným prodejům a pronájmům. "BIS například informovala o několika případech dlouhodobě budovaných vztahů mezi soukromým dodavatelem a veřejným zadavatelem, který byl založen především na osobních přátelských vazbách rozhodujících osob," uvedla zpráva. Dotyčný tak podle tajné služby přehlížel třeba pochybení dodavatele nebo neuplatňoval sankce. Motivací zástupců státu při tom nebyla "zjevná korupce", ale snaha zjednodušit si práci.

Zpravodajci využívají otevřenost ČR k čínským investicím

Čínské zpravodajské služby v loňském roce využívaly otevřenosti českého prostředí k nabídce čínských investic, uvedla dnes BIS. Intenzita čínských zpravodajských aktivit v Česku podle kontrarozvědky nezaostává za ruskými. Rusko však usiluje o destabilizaci a rozklad svých protihráčů, zato čínským cílem je, aby ostatní národy uznaly legitimitu čínských zájmů a přiznaly zemi respekt.

Čínské zpravodajské služby loni při své činnosti využívaly tradiční krytí jako diplomaté, novináři či akademici, ale i moderní zpravodajské metody, píše BIS. "Zajímaly se o rozličné obory a využívaly otevřenosti českého prostředí k nabídce čínských investic," stojí ve výroční zprávě. Čínští zpravodajci se podle kontrarozvědky loni také intenzivně angažovali v české akademické sféře.

Zájem čínských zpravodajců cílil podle BIS na technologická témata, vojenství, bezpečnost, infrastrukturní projekty, zdravotnictví, ekonomiku, životní prostředí, ale i témata mezinárodní i domácí politiky. "Na území ČR byli v roce 2019 aktivní zejména příslušníci civilní rozvědky MSS a vojenské rozvědky MID. Stranická organizace Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny v českém prostředí na jedné straně navazovala oficiální styky, na straně druhé k plnění svých cílů využívala metod zpravodajské práce," uvádí BIS.

Číňané se v Česku pokoušeli ovlivňovat veřejné mínění, šířit propagandu a budovat pozitivní obraz Číny prostřednictvím otevřeného i skrytého ovlivňování mediálního obsahu, dodává kontrarozvědka. "Šíření pozitivních článků o Číně mělo za cíl nejen budovat čínským aktivitám nakloněné prostředí a otevírat dveře pro čínskou expanzi, současně ale mělo působit i na čínské čtenáře, jelikož texty bývaly otiskovány v čínských periodikách a prezentovány jako názor českých zavedených médií, potažmo jako stanovisko celé ČR," dodává BIS.

Kontrarozvědka píše, že čínští zpravodajští důstojníci oslovují své cíle nejčastěji v Číně či třetí zemi. Pozvání na školení a konference hrazené čínskou stranou, nabídky na výměnu studentů a vědeckých pracovníků tak mohou sloužit k oslovení akademiků. "Pokud nedojde přímo ke zpravodajskému oslovení, může ČLR zahrnout účast na rozličných platformách spolupráce do svého propagandistického narativu, anebo alespoň využít závazků, které za čínské pohostinství vzniknou," dodává BIS.

Intenzita čínských zpravodajských aktivit podle BIS nezaostává za ruskými. Aktivity těchto dvou zemí monitorovala loni BIS prioritně, věnovala se ale všem zpravodajským službám, které v Česku působí proti zájmům země. Zmiňuje například monitorování vietnamské činnosti či zájem o íránskou činnost v rámci boje proti terorismu.