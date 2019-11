Bombastické slevy? Kdepak. Česko letos nezažívá pravý Black Friday

"Ze zhruba 160 největších obchodních řetězců, které v rámci našich výzkumů sledujeme, se jich do Black Friday zapojilo meziročně o 20 procent více," uvedl výkonný ředitel Acomware David Vurma.

Český trh ani letos nezažívá podle tvůrce e-shopů Shoptet pravý Black Friday, který v západních zemích znamená slevy nad 50 procent. V Česku se průměrné slevy v případě velkých e-shopů pohybují na úrovni 35 procent. U menších on-line prodejců to je v průměru jen 16 procent.

"Nejčastější uváděné slevy jsou mezi 30 až 40 procenty. Má to ale háček, ty slevy jsou často na výprodejové zboží, například na starší modely televizí a mobilů. To znamená, že jde o přirozenou slevu. Před Vánoci se staré zboží zlevňuje a e-shopy se ho snaží prodat. Poté se ceny na velmi krátkou dobu opět zvýší. A to jen z důvodu, aby se zboží po umístění do novoročních výprodejů prodalo s vysokou procentní slevou," uvedl výkonný ředitel Shoptetu Miroslav Uďan.

Do neděle trvá akce například i u největšího internetového obchodníka s elektronikou Alza.cz. "V rámci probíhající akce Black Friday se zatím nejvíce prodávají televizory, mobilní telefony, domácí elektro, produkty pro domácí mazlíčky, konzole a příslušenství pro IT/TV. Prodeje televizorů rostly raketově bez ohledu na Black Friday, meziročně o stovky procent, souvisí to s přechodem na DVBT2, prodeje set top boxů v této souvislosti stouply dokonce jedenáctinásobně," řekla ČTK mluvčí Patricie Šedivá.

Podle Barbory Tyllové z platební společnosti PayU tento rok prodejci místo samotného "černého" pátku pořádají "černý" týden, nebo dokonce celý "černý" měsíc listopad. V první polovině "černého" týdne byly tržby o 25 procent vyšší než ve stejném období loni. "Loni byl nárůst hodnoty transakcí během černého pátku o 100 procent vyšší ve srovnání s běžným listopadovým dnem. Podle dopoledního průběhu očekáváme, že se dá letos očekávat stejný nárůst jako loni," dodala.

Internetový obchod Mall.cz spustil výprodeje již na konci října. "V letošním roce jsme Black Friday spustili jako první v Česku a zákazníkům jsme zatím představili téměř 20.000 produktů za zvýhodněnou cenu. Už v polovině měsíce, za první tři týdny akce, jsme zaznamenali růst tržeb o více než 30 procent oproti loňskému roku," uvedla. Doplnila, že výprodejům dominuje elektronika, zejména televize, ale i telefony nebo tablety.

Obchodník s kosmetikou Notino během dneška zaznamenal podle marketingového ředitele Radka Ondrašíka růst objednávek proti běžnému pátku o 800 procent.

Češi během dneška podle odhadů expertů utratí v internetových obchodech 800 milionů Kč, což je o 250 procent více proti běžnému pátku. Oproti loňskému Black Friday se tak tržby obchodníků zvýší zhruba o čtvrtinu.