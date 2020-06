Bude nový schodek rozpočtu konečný? Ekonomové zhodnotili počínaní vlády

Zda má být zachován status quo, tedy současných 300 mld. korun, nebo se má deficit státní kasy ještě navýšit, se vedla diskuze na Plusu. „My teď nevíme, jak bude reagovat ekonomika, co všechno se vrátí do precovidové situace, a co ne. Například u výpadků na turistice mi přijde celkem jisté, že se potáhnou do konce sezóny. Nejasná situace je třeba kolem autoprůmyslu,“ konstatoval exguvernér.

„Počkal bych alespoň v oblasti aktualizace daňových příjmů na začátek prázdnin, až budou čísla z druhého kvartálu,“ dal mu za pravdu člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.

Singer zároveň ale přiznal, že vzhledem k tomu, v jaké situaci se nacházíme (pandemie přicházejí jednou za sto let), postrádá smysl chtít po vládě přesné odhady, jak se bude ekonomika po koronakrizi dál vyvíjet. "To je absurdní," řekl.

Bývalý guvernér ČNB měl nicméně jasno v tom, že česká ekonomika zažije propad, jaký ještě nikdy za svou historii neměla, ačkoliv se neví, zda půjde o 13 %, 8 % nebo 7,6 %.

Poslanci musí vědět, na co peníze jdou

Jan Pavel zároveň také hájil právo poslanců být přesně informován, na jaké účely česká vláda hodlá peníze použít.

„Musí to vědět, ať se může posoudit, jestli je to smysluplné. Ale materiál vůbec neobsahoval to, na co to půjde, a to potom nevíte, proč se to tam dává a jaký to bude mít efekt,“ hájil člen rozpočtové rady Pavel právo poslanců vědět, na co všechno budou vyčleněné peníze použity.

Ani vládou avizovaná pomoc obcím podle něj není dostatečným validním argumentem pro růst schodku o další stovky miliard korun. V tomhle zase naopak Singer projevil větší smysl pro shovívavost, neboť by vláda měla mít aspoň nějakou rezervu pro případné horší časy.