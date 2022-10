Budvar nemůže být za současné situace dodáván do Ruska, vzkázal Nekula

Podle Nekuly s ním své vyjádření nekonzultoval. Pivovar dnes zdůraznil, že do ukončení ruské agrese na Ukrajině o obnovení obchodních vztahů nelze uvažovat. Budvar vývoz do Ruska zastavil ihned poté, co v únoru začala válka na Ukrajině.

Dvořák dříve uvedl, že s Ruskem se podařilo vypořádat všechny dosavadní závazky a pohledávky, které včetně vratných sudů představovaly přes milion eur (více než 25 milonů korun). Budvar letos do Ruska vyvezl zlomek toho, co v předchozích letech. Rusko patří mezi jeho pět hlavních exportních trhů, na vývozu se dosud podílelo minimálně z deseti procent. Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc, a vyvezl přes 1,3 milionu hektolitrů piva, export stoupl meziročně o 11,3 procenta. Podle Dvořáka musí pivovar situaci řešit ve střednědobém horizontu, aby nepřišel na ruském trhu o ochrannou známku.

O víkendu také poznamenal, že na ruském trhu řada pivních značek zůstává, a to včetně Anheuser-Busch InBev, který v části světa prodává pivo pod značkou Budweiser. "Pro budoucnost by bylo velmi riskantní opustit na delší čas ruský trh. Máme i negativní historickou paralelu z roku 1939, kdy Budějovický Budvar opustil v turbulentním předválečném čase americký trh, a přišli jsme tam tak dodnes o naši ochrannou známku," řekl.

Ministerstvo zemědělství dnes uvedlo, že rozumí snaze ředitele pivovaru působit jako řádný hospodář, v současné situaci ale nelze o návratu na ruský trh uvažovat. Nekula také zastává jednotné stanovisko české vlády, která ruskou agresi na Ukrajině ostře kritizuje. "Jsou situace, kdy obchodní a ekonomické zájmy musí ustoupit jednotnému postoji všech zemí, které odsuzují neobhajitelnou Ruskou agresi vůči Ukrajině a zejména zvěrstva páchaná ruskou armádou. Proto si neumím představit za současné konstelace jakákoliv jednání Budvaru o exportu do Ruska a panu řediteli toto vysvětlím," uvedl.

Pivovar dnes k vyjádření ministra uvedl, že postoj společnosti k ruskému trhu nemění. "Obnovení obchodních vztahů s ruskými partnery není na pořadu dne, dokud nebude ruská agrese zcela ukončena,“ doplnil dnes Dvořák.

Tržby Budvaru v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině byly ročně zhruba 250 milionů Kč. Velkou část výpadků prodeje do Ruska pomohl letos Budvaru nahradit prodej nového nealko piva BirGo.

Budvaru loni stouply tržby z prodeje výrobků a služeb o 10,8 procenta na rekordních 3,11 miliardy korun. Zisk po zdanění se zvýšil o 10,5 procenta na 337,1 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy. Tržby za pivo loni poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,02 miliardy.