Byrokracie zatěžuje české firmy, papírováním stráví 226 hodin ročně

"Za zlepšení lze Česko pochválit. Výsledek 226 hodin je ale stále příliš vysoký. Největší zátěž se pojí s administrací provozu a administrací zaměstnanců," uvedl analytik Centra ekonomických a tržních analýz Pavel Peterka, který se na výpočtu Indexu byrokracie podílí.

V mezinárodním srovnání se ČR umístila na druhém místě za vítězným Slovenskem, kde průměrný malý podnikatel tráví byrokracií 221 hodin. O poznání hůře dopadla Litva s 244 hodinami a například Španělsko s 363 hodinami. Tam pouze kategorie administrace provozu zabírá 256 hodin.

Index byrokracie pracuje při výpočtu s testem trhu. To znamená, že pokud stát ukládá podnikateli povinnost, kterou by podnikatel velice pravděpodobně plnil i bez existence zákona, není tato činnost považována za byrokracii. Příkladem je vedení účetnictví. "Každý rozumný podnikatel by si vedl jistou formu účetnictví, které mj. slouží k zjištění stavu hospodaření, zásob, změn majetků apod.," upozornil Peterka.

"Státní byrokracie, která požaduje úkony nad rámec toho, co by vyžadoval trh zvyšuje takzvané náklady mrtvé váhy. Jde o zdroje vynaložené ve prospěch aktivit, které nikomu nic nepřinášejí, ale společnost jako celek o ně stejně přichází," uvedl hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří Nohejl. Digitální technologie dnes podle něj uvnitř firem snižují administrativní náklady rychleji než kdykoli v minulosti a odstraňují tím neefektivitu. Není důvod, proč by je stát nemohl využít ke snížení státní byrokracie podobným způsobem, dodal.