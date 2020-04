Časopis Týden se stane měsíčníkem, periodicitu změní i další magazín

Týden by podle Mediaguru.cz měl nově vycházet v úterý, dosud byl distribuován v pondělí. Je ale možné, že dubnové vydání, které vyjde po tomto víkendu, se v prodeji objeví také v pondělí 20. dubna, jak bylo avizováno před jeho přestávkou v polovině března. Tehdy Týden oznámil, že kvůli výpadku reklamních příjmů pozastavuje vycházení do 20. dubna. Prodejní cena by měla zůstat stejná, tedy 35 Kč.

Ředitel redakcí Empresa Media Daniela Köppl serveru řekl, že Empresa si chce měsíční periodicitu Týdne otestovat a do budoucna nevylučuje návrat k týdenní periodicitě.

Měsíčníkem se stane i společenský čtrnáctideník Exkluziv, který půjde do prodeje ke konci dubna. Také v jeho případě by se zatím neměla měnit prodejní cena, která je 25 Kč.

Jde tak o další změny v portfoliu tištěných médií vydavatelství Empresa Media. Vedle časopisů Týden a Exkluziv vydává společenský týdeník Sedmička a další tituly spojené s touto značkou (měsíčník Sedmička Naše životy, dvouměsíčník Sedmička křížovky a Sedmička křížovky XXL), dále dvouměsíčník Týden Historie a měsíčník Interview.

V loňském roce ukončila Empresa vydávání časopisů Instinkt a Faktor Soukup. Předloni prodala odborný týdeník MarketingSalesMedia a ukončila vydávání měsíčníků Popcorn a Top dívky. Empresa Media převzala vydávání časopisu Týden od Sebastiana Pawlowského v roce 2011. Časopis vychází od roku 1994. Většinu ve společnosti Empresa Media drží Jaromír Soukup. Ten drží podíl také v jedné z největších tuzemských mediálních agentur Médea, majoritu v této společnosti nyní ovládla čínská CITIC.