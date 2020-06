Ceny průmyslových výrobců v ČR klesají, propad je nejhlubší od listopadu 2016

Uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny u výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele. Míra spotřebitelské inflace v květnu klesla na 2,9 procenta z dubnových 3,2 procenta. Zdražily zejména potraviny nebo elektřina. Naopak ceny pohonných hmot klesly.

Také u výrobců se v květnu snížily především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 15,6 procenta a těžby a dobývání o 3,1 procenta. Naopak například ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o osm procent.

"Celkově byl ale meziroční pokles cen v průmyslu mírnější, než se čekalo," uvedl hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč. Trh podle něj odhadoval pokles 1,6 procenta, zatímco ČNB ve své prognóze z počátku května čekala, že ceny průmyslových výrobců si ve druhém čtvrtletí udrží meziroční růst, v průměru na úrovni 0,6 procenta.

V dalších měsících by se podle Jáče mělo coby hlavní protiinflační faktor projevit zpomalení hospodářského růstu v důsledku koronaviru, proinflačně ale postupně začnou působit ceny ropy, dodal. "Pro rok 2020 lze v celoročním vyjádření předpokládat zhruba stagnaci cen v průmyslu, případně mírný pokles. Vedle nižších cen komodit se napříč odvětvími průmyslu projeví slabší poptávka a nižší využití výrobních kapacit, což jsou vesměs faktory působící proti růstu cen," uvedl Jáč.

Ceny zemědělských výrobců zrychlily meziroční pokles na 2,7 procenta z dubnových 2,5 procenta. V rostlinné výrobě ceny klesly o 4,9 procenta, zlevnily brambory, obiloviny či olejniny, naopak ceny ovoce vzrostly o více než 90 procent. Podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka se zemědělci snaží využít situace, kdy lidé v rámci pandemie zvýšili poptávku po ovoci. "V důsledku tohoto vývoje se ovoce stává luxusem, který si mnozí spotřebitelé nemohou dovolit," uvedl. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,4 procenta.

"V souhrnu vývoj cen v zemědělství ukazuje, že by to do budoucna s růstem cen potravin pro spotřebitele nemělo být až tak divoké," podotkl analytik Komerční banky Michal Brožka.

Ceny stavebních prací se podle odhadů v květnu meziročně zvýšily o 4,1 procenta, stejně jako v dubnu. V tržních službách pro podniky ceny zpomalily růst na dvě procenta z dubnových 2,3 procenta.

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,1 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 0,3 procenta. Ceny průmyslových výrobců se proti dubnu zvýšily o 0,4 procenta a ceny stavebních prací o 0,2 procenta.