Češi mají strach z koronakrize. Plánují méně utrácet v nákupních centrech, ukázal průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pandemie koronaviru by měla mít i do budoucna negativní dopad na návštěvnost obchodních center v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle něj 24 procent nakupujících plánuje nyní do obchodních center chodit méně nebo vůbec. Chystají se v nich také utrácet méně peněz. Lidé mají strach především z ekonomických následků pandemie.