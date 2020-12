Češi mění nákupní zvyky. V některých obchodních centrech byla neděle slabší než pracovní dny

Podle vedoucího oddělení maloobchodního sektoru a správy obchodních center ve společnosti CBRE Tomáše Míčka lidé změnili chování, chodí do center cíleně a snaží se vše nakoupit při jedné návštěvě, uvedl.

CBRE u obchodních center, které má ve správě, podle Míčka zaznamenala víkendovou návštěvnost v průměru na 70 až 80 procentech minulého roku. "Obecně v pátek a sobotu byl zájem návštěvníků vyšší," řekl Míček. Doplnil, že oproti minulému týdnu byla návštěvnost o pět až deset procent vyšší.

Pražské centrum Fashion Arena Prague Outlet podle ředitelky Lenky Čapkové zaznamenalo o víkendu srovnatelnou návštěvnost s loňským rokem. Vyšší zájem byl podle Čapkové zřejmý hlavně v pracovní dny. "Zákazníci jezdili nakupovat i v jindy méně vytížených hodinách, což bylo ideální pro dodržování všech bezpečnostních nařízení. Za celý týden jsme tak zaznamenali návštěvnost meziročně vyšší o osm procent, silnější byl tento týden i z pohledu tržeb," uvedla.

Vyšší návštěvnost v pracovní dny než o víkendu zaznamenaly české značky Kara a Pietro Filipi. Většina jejich prodejen je právě v nákupních centrech. "Naši zákazníci se o víkendu nechtějí tlačit v obchodních centrech. Například Kara v týdnu dosahuje stejných tržeb jako loni, ale o víkendu je pokles o 20 procent," řekl Ladislav Pštros, maloobchodní ředitel společnosti C2H, pod kterou obě značky patří. Pietro Filipi podle něj oproti loňsku eviduje velké rozdíly v návštěvnosti i tržbách. Způsobeno je to podle něj hlavně tím, že běžně značku vyhledávají často lidé kvůli formálním oděvům. Rozšířením práce z domu ale nyní nákupy oblečení do zaměstnání omezili. Pietro Filipi ale nabízí i mnoho modelů pro běžné nošení, dodal.

Zákazníci se v nákupních centrech podle Kubíčka chovají velmi ukázněně, až na pár výjimek nebyly zaznamenány žádné excesy, řekl. Podle Míčka z CBRE se před některými obchody tvořily menší fronty, které řídili pracovníci prodejen a pracovníci bezpečnostní služby.

"Doufáme, že obchodníci budou moci mít otevřeno i poslední předvánoční víkend tak, aby opravdu všichni stihli vánoční dárky nakoupit," uvedl dále Kubíček. Pokud by vláda obchody opětovně zavřela, situace by se mohla podle něj vymknout kontrole a vyzvednutí dárků by tak mohlo být ohroženo.

Kabinet dnes jedná o změně stupně rizika protiepidemického systému (PES) ze současného třetího do přísnějšího čtvrtého stupně. Podle stávající tabulky by mohly být v provozu jen vybrané prodejny. Zástupci vlády ale v minulém týdnu ve svých prohlášeních avizovali, že obchody budou moci být nadále otevřeny. Platit by v nich měl stávající limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka.