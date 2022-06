Češi nejčastěji kupují starší byt či dům, na nový nemají peníze

Na 39 procent respondentů průzkumu by si s ohledem na situaci na trhu a své možnosti pořídilo spíše starší dům nebo byt a vydalo by se cestou rekonstrukce. K novostavbě se přiklání třetina Čechů. Osm procent by volilo přístavbu u rodičů či prarodičů a osm procent by si pořídilo družstevní bydlení.

Nejčastěji chtějí lidé na rekonstrukci využít své finance (44 procent). Necelá třetina Čechů spoléhá na stavební spoření nebo úvěr ze stavebního spoření. U pořízení nového bydlení vzhledem k finanční náročnosti vede hypotéka (43 procent).

"Vlastní bydlení je stále snem většiny Čechů, a to i přes dramaticky sníženou dosažitelnost bytů či domů způsobenou malou nabídkou a růstem cen nemovitostí i zvýšením úrokových sazeb hypoték. Podle našeho průzkumu chce bydlet ve vlastním devět z deseti Čechů," uvedl předseda představenstva spořitelny Libor Vošický.

Rostoucí ceny elektřiny a plynu nutí Čechy zateplovat, měnit vytápěcí návyky a pořizovat alternativní udržitelné zdroje energie. Podle průzkumu 61 procent Čechů omezuje spotřebu, tedy méně topí, dávají si pozor, aby zbytečně nesvítili apod. Na 16 procent respondentů se snaží minimalizovat tepelné ztráty, takže zateplují, vyměňují okna, instalují rekuperaci atd. Dalším způsobem jak ušetřit, je pořídit úspornější zdroj vytápění. Češi pořizují tepelná čerpadla (pět procent), fotovoltaické panely (šest procent) nebo nový kotel (pět procent).