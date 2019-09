Češi zuří. Průměrná mzda roste, na účet jim ale chodí méně. Podívejte se proč

Výše mzdy, která se udává jako průměrná, je pro mnohé Čechy stále nedosažitelná. Přesto však vzrostla letos ve druhém čtvrtletí o 7 % a její výše je momentálně definována na 34 105 korun.

Do průměrné mzdy jsou zahrnovány všechny platy v České republice včetně vysokých příjmů, které cifru zkreslují a posouvají tak částku na hranici nedosažitelnosti pro dvě třetiny Čechů. To vyvolává následné rozčílení. Hodnota mediánu už je ale mnohem přátelštější.

Medián, neboli střední hodnota výše mezd v Česku, se momentálně pohybuje kolem 29 000 hrubého, což už se dá považovat za reálné číslo. Podle ČSÚ je zmíněná hodnota značně genderově nevyvážena. „Muži se blíží k 32 000, kdežto ženy mají jenom něco přes 26 000 korun.“ řekla při rozhovoru pro Český rozhlas ekonomka Ilona Švihlíková. Rozdíl 6 000 korun je tedy markantní a průkazný.

Dále hodnotí ekonomickou situaci v ČR celkem pozitivně. "Stále ještě platí, že pozitivní situace na trhu práce se přelévá do vyšších mezd. I když samozřejmě s tím, jak nám roste inflace. Nicméně pořád platí, že mzdová dynamika je poměrně slušná.“

ČSÚ vykazuje až 350 000 volných pracovních míst v České republice. Nezmiňuje se už ale o tom, že se jedná většinou o místa, která jsou ohodnocena minimální mzdou a k jejich zastání je potřeba pouze minimální kvalifikace. Takováto místa jsou nabízena zejména cizincům. Lidé s vyšší kvalifikací mohou mít naopak problém najít si vhodné pracovní místo, které by odpovídalo jejich požadavkům. Čísla jsou tedy podle slov ekonomky "dost nadhodnocená".

Česká koruna by měla teoreticky podle předpovědí ČNB posilovat, ale není tomu tak. Koruna je podle Švehlíkové "extrémně slabá" a důvodem je dle jejích slov fakt, že Česká republika často spadá do kategorie rozvojových zemí, což znamená, že pokud se někde vyskytne problém, my se "svezeme s ním." Druhá věc je načasování, které hraje na ekonomickém poli celkem významnou roli. Hvězdy nám prostě nepřejí.

Koruna se momentálně pohybuje v kurzu někde mezi 25 a 26 vůči euru. To nahrává exportérům. "Zájmy exportérů ovšem nejsou zájmy celé země," upozorňuje odbornice a uvádí, že ideální by bylo, kdyby se kurz dostal přibližně na 19 Kč za euro.

V rozhovoru taktéž upozorňuje na připravované změny v monetární politice, které se probíraly na setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Reforma by se měla týkat změny nástrojů měnové politiky prováděné centrálními bankami. Máme se tedy na co těšit.