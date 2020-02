Letos i příští rok by měl být podle MF ekonomický růst tažen výdaji domácností díky růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Spotřebu by mělo podle úřadu podpořit i zvýšení starobních důchodů a dalších sociálních dávek. "Pozitivně by k růstu měly přispívat i spotřeba vládních institucí a investice do fixního kapitálu," uvedl úřad.

Předloni ekonomika stoupla o 2,8 procenta a první údaje o vývoji ekonomiky v loňském roce zveřejní Český statistický úřad v pátek 14. února.

Hlavní rizika ze zahraničí pro odhadovaný vývoj ekonomiky představují podle MF rostoucí protekcionismus, nejistota ohledně budoucího uspořádání obchodních vztahů Spojeného království a Evropské unie a výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu a Číně. Mezi rizika v rámci české ekonomiky zařadil úřad vývoj na trhu práce a trh s nemovitostmi.

Česká ekonomika bude i tento rok ve velmi slušné kondici. Také veřejné finance jsou v dobré formě. Relativní výše dluhu sektoru vládních institucí by se měla dále snižovat, a to až na 30,5 % HDP ke konci roku 2020. https://t.co/mQXmlpOuTx — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 4, 2020

"Velkou překážkou naší proexportně orientované ekonomiky by bylo uvalení amerických cel na dovážené zboží v důsledku chystané digitální daně. Z hlediska struktury českého exportu je zranitelný automobilový průmysl. Velká část českých subdodavatelů a producentů komponentů je navázaná na přední německé automobilky, pro které je americký trh klíčový," upozornil specialista na mezinárodní daně v poradenské společnosti BDO Martin Houska.

Odhad inflace MF v nové prognóze zvýšilo. Inflaci letos nově čeká 2,8 procenta a příští rok 2,2 procenta. V listopadové prognóze počítalo letos s inflací 2,6 procenta.

Odhad vývoje kurzu koruny ministerstvo pro letošek mírně změnilo. Nově očekává letos průměrný kurz 25,40 Kč/EUR, příští rok čeká posílení na 25,10 Kč/EUR. Loni byl průměrný kurz 25,70 koruny za euro.

Zároveň MF informovalo, že vzhledem k údajům z národních účtů a hotovostnímu pokladnímu plnění nemění odhad výsledku hospodaření veřejných financí za loňský rok. Veřejné finance by tak za rok 2019 měly skončit v přebytku 0,3 procenta HDP. "V tomto roce by mělo být celkové hospodaření vyrovnané," uvedl úřad. V předchozí prognóze pro letošní rok počítal úřad s mírným přebytkem.

Podle daňového specialisty BDO Martina Tučka se do pomalejšího růstu ekonomiky letos promítne i rostoucí rozdíl mezi příjmy a výdaji státu jako důsledek výdajových vládních opatření v loňském roce. "Mám na mysli například slevy v dopravě pro studenty a seniory, navyšování rodičovského příspěvku a především zvyšování důchodů nad rámec valorizace. V dalších letech přitom bude muset vláda hledat nové zdroje pro financování sociálních výdajů. Vysoké zdanění práce je pro růst naší ekonomiky dlouhodobě překážkou," uvedl.

Česká národní banka v aktuální listopadové prognóze očekává letos růst české ekonomiky o 2,4 procenta. Pro rok 2021 ČNB počítá s růstem o 2,8 procenta. Banka zveřejní nové aktualizované odhady ve čtvrtek.

Česká bankovní asociace v prognóze z ledna počítá letos s růstem ekonomiky o dvě procenta. Pro loňský rok počítá s 2,5 procenta a pro rok 2021 s růstem o 2,3 procenta.