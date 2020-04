Česká firma Laugo Arms vyvinula pistoli Alien, velký úspěch slaví v USA

Laugo Arms Czechoslovakia letos plánuje vyrobit 3000 kusů pistole a po navýšení výrobních kapacit by chtěla produkci zněkolikanásobit. V USA uzavřela dodavatelskou smlouvu řádově v hodnotě stamilionů korun. ČTK to řekli majitelé společnosti Daniel Selichar a Ján Lučanský a obchodní ředitel firmy Ondřej Poděl. Výrobu pistole by i nadále chtěli udržet v Česku, protože na česko-slovenský původ firmy jsou hrdí.

Pistole Alien je podle Lučanského, který v minulosti v České zbrojovce vyvíjel samopal Scorpion Evo 3, výjimečná svým "ultranízkým" položením hlavně v rámu zbraně, a to oproti konkurenci v průměru asi o tři centimetry. Snížilo se tím těžiště závěru a zpětná síla při výstřelu jde přímo do ruky, zbraň se tak méně zdvihá. Výsledkem je přesnější i rychlejší střelba. "Což bylo při vývoji naším cílem, dostat za co nejmenší čas co nejvíce střel do co nejmenšího prostoru," řekl Lučanský.

"U klasických pistolí hlaveň slouží k přibrzdění závěru a hýbe se při každém výstřelu. Může být sebelíp puškařsky doladěná a sebepřesněji vyrobená, nikdy si nesedne úplně přesně na setinu, tisícinu milimetru do stejného místa. Což ovlivňuje přesnost střelby," popsal Lučanský výhody pevně uchycené hlavně do rámu. Za další výhodu pak označil pevné umístění mířidel na rám nebo jednoduchou výměnu lišty s optoelektronickým zaměřovačem, která díky pevnému uložení není tolik namáhána. "U klasických konstrukcích se zaměřovač montuje na pohybující se závěr a vlivem zpětných rázů se velmi rychle znehodnotí," poznamenal.

Cenu pistole Laugo Arms stanovila na 5000 dolarů (asi 125.000 korun). Snaží se ji udržet jednotnou pro všechny trhy včetně amerického. Ten je podle Poděla specifický nižší cenou, kterou jsou ochotni průměrní američtí zákazníci zaplatit. Na trhu v USA je podle něj navíc těžké se prosadit kvůli přetlaku domácích i zahraničních firem a nutnosti získání certifikace od amerických úřadů. Zároveň je pro prodejce důležitý, protože se na něm prodá až polovina produkce zbraní pro civilní účely.

Konstrukce nové pistole je podle Poděla natolik jedinečná, že cenu americký trh nakonec akceptoval. Firmě pomohla i účast na největším světovém veletrhu zbraní Shot Show v Las Vegas, kde vyhrála hlavní cenu odborného časopisu Recoil. "Tiše jsem doufal, že bychom mohli vyhrát nejlepší novinku, nebo teoreticky nejlepší pistoli, ale že vyhraje naše společnost cenu Best of the Best (nejlepší z nejlepších), to bylo překvapením," řekl Poděl. Díky úspěchu se firmě podařilo navýšit v USA několikaletý dodavatelský kontrakt v řádu stamilionů korun.

Poděl poznamenal, že odběratele by byla schopna firma nalézt i na dalších trzích, chybí jí ale výrobní kapacity. Zbraně kompletuje na základě dodávek od svých subdodavatelů v Praze, tento rok by chtěla vyrobit minimálně 3000 pistolí. Výrobu by ale potřebovala několikanásobně navýšit, zvažuje proto přesun do jiné části ČR. V první fázi chce vyrábět 10.000 pistolí ročně, výhledově vidí prostor pro roční nárůst na 20.000 až 30.000 kusů. Po uzpůsobení konstrukce pistole Alien pro služební účely s použitím polymerových částí odhadují zástupci firmy možnosti výroby na stovky tisíc kusů ročně.

Kvůli problémům s kapacitou výroby jsou opatrní v udávání termínu představení dalších úprav pistole. Nejbližší budoucnost vidí zejména v rozvoji platformy Alien, která má podle nich potenciál minimálně na 15 až 20 let. Vznikne například menší verze pro denní nošení či levnější varianta pro širší střeleckou základnu. Připravují i služební modely pro bezpečnostní složky, které jsou jedním ze zákazníků. Už nyní Laugo Arms spolupracuje s několika speciálními jednotkami ozbrojených složek členských států EU.

Možnost odchodu do zahraničí nebo prodej je podle Selichara a Lučanského až poslední možnost. "Jsme česko-slovenská firma, jsme na to hrdí, že se nám to podařilo vybudovat zde," poznamenal Lučanský.