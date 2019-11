Tradiční nápoj z Hustopečí není pálenkou v pravém slova smyslu, jde o unikátní destilát vyrobený z vinného lihu a přírodního mandlového výtažku. Kopová při jeho tvorbě vyšla z původního receptu bývalého správce sadů Rudolfa Poslušného, název i složení si zaregistrovala pod ochrannou známkou.

Kopová se propagaci značky i tradičního nápoje věnovala sedm let, letos v červnu ji Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozornila na to, že pro svůj destilát název mandlovice používat nesmí. Původně měla nápoj přejmenovat a značku přelepit do konce července.

"Nakonec nám SZPI vyšla vstříc a prodloužila nám lhůtu k nápravě do konce roku. Začali jsme na tom okamžitě pracovat. Kromě vymýšlení nového názvu jsme se hlavně snažili doprodat zásoby, abychom je nemuseli přeznačovat," řekla Kopová.

Zlikvidovat musela asi tisíc lahví připravených na limitovanou edici mandlovice, které měly název mandlovice přímo na lahvi, ne na etiketě. Ztrátu spojenou se změnou značky a přeznačením všech obalů a materiálů odhaduje Kopová na půl milionu.

"Staré zásoby mandlovice se vyprodaly do začátku října, teď už je k dostání pod novým názvem mandlovka. O víkendu jsme spustili prodej letošní limitované edice, která zrála v akátovém nebo dubovém sudu. Od každého druhu je pouze po 800 lahvích a letos navíc lahev zdobí ženský akt od malíře jižní Moravy Antonína Vojtka," uvedla Kopová.

Mandlárna navíc 85 lahví limitované edice nabízí k prodeji spolu s originálem obrazu břeclavského malíře a 10 lahví s větším obrazem pak věnuje do charitativních aukcí. "První bude dražit Diakonie Betlém už tuto sobotu," dodala Kopová.