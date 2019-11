Česká pc hra je hitem. Beat Games pod Facebookem rychle poroste, shodli se experti

Slovenští vývojáři Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár a český hudebník Jaroslav Beck vyvinuli hru Beat Saber, ve které hráči za hudebního doprovodu rozsekávají krabice pomocí svítících laserových mečů. Letos v dubnu získal Beat Saber cenu za nejlepší českou hru roku 2018. Ve svém segmentu je nejprodávanější hrou na světě s více než jedním milionem prodaných kopií.

Do you know what happened exactly 1 year ago?



We released Beat Saber for PS VR. Happy b-day to us!



To celebrate, we're giving away 6 bundles with download keys for all our Music Packs.



How to join?

1. Reply: What was your funnies Beat Saber moment?

2. And add #BeatSaber1Year pic.twitter.com/k6k6EVmemk